به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری‌شمسی در پایان نشست شورای تأمین مسکن استان که هم‌زمان با جلسه شورای عالی مسکن کشور به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، اظهار کرد: در این نشست موضوعات مهمی درباره تسریع در اجرای طرح‌های نهضت ملی و مسکن محرومان مطرح شد.

وی با اشاره به اجرای بیش از ۴۴ هزار واحد مسکونی در سطح استان گفت: روند احداث این پروژه‌ها در قالب قرارگاه مسکن با جدیت دنبال می‌شود و با تزریق اعتبارات جدید، طرح‌های بزرگی از جمله پروژه ۵۸۰ واحدی شتاب گرفته‌اند.

استاندار همدان افزود: تسهیلات بانکی و همکاری دستگاه‌های اجرایی به صورت هم‌زمان در حال انجام است و مزیت دوره جدید آن است که خدمات زیربنایی و روبنایی پروژه‌ها به موازات عملیات ساخت پیش می‌رود تا در زمان تحویل، واحدها آماده استفاده باشند.

ملانوری‌شمسی محور مهم شورای عالی مسکن کشور را تمرکز بر احداث مسکن محرومان دانست و گفت: سهمیه استان در این بخش از ۱۸۰۰ واحد به ۲ هزار واحد افزایش یافته و عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

وی عنوان کرد: در صورت تکمیل این سهمیه، امکان افزایش مجدد برای تأمین نیاز اقشار کم‌درآمد وجود دارد.

ملانوری‌شمسی با تأکید بر اینکه دولت چهاردهم تأمین مسکن دهک‌های یک تا چهار جامعه را در صدر اولویت‌های خود قرار داده است، تصریح کرد: در کنار ساخت مسکن محرومان، پروژه‌های نیمه‌تمام همچون مسکن مهر، اقدام ملی و نهضت ملی مسکن نیز با جدیت پیگیری می‌شود.

استاندار همدان در پایان خاطرنشان کرد: حوزه مسکن در کنار اشتغال و معیشت از محورهای اصلی برنامه‌ریزی هفتگی استان است و اجرای طرح‌ها با انسجام و سرعت قابل قبول در حال پیگیری است.