ملانوری: تحویل بخشی از واحدهای نهضت ملی مسکن تا پایان سال قطعی است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوریشمسی صبح یکشنبه در جلسه شورای تأمین مسکن استان اظهار کرد: طرحهای نهضت ملی مسکن در استان همدان با سرعت قابل توجهی در حال تکمیل است و تحویل بخشی از واحدها تا پایان سال قطعی خواهد بود.
وی افزود: در ماههای اخیر روند ساختوساز با تصمیمات جدید دولت در زمینه تأمین مالی، حمایت از اقشار کمدرآمد و هماهنگی بین دستگاهها از رکود خارج شده و وارد مرحله اجرا و تحویل شده است.
استاندار همدان با اشاره به برگزاری جلسات هفتگی پیگیری پروژهها تصریح کرد: هیچ طرحی نباید معطل بماند و تمام دستگاهها مکلف شدهاند روند اجرای پروژههای خود را بهصورت مستمر گزارش دهند.
ملانوریشمسی همچنین اعلام کرد مصوبه شورای عالی مسکن برای افزایش سقف تسهیلات از ۵۵۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان در استان اجرایی شده و بستری جدید برای تأمین منابع مالی فراهم کرده است.
وی با تأکید بر حمایت از دهکهای کمدرآمد گفت: از محل فروش املاک دولتی تا سقف ۳۵۰ میلیون تومان برای دهکهای یک تا پنج اعتبار اختصاص یافته است تا خانوادههایی با توان مالی پایین بتوانند آورده خود را تکمیل کرده و از مسیر خانهدار شدن خارج نشوند.
وی افزود: همزمان با ساخت واحدهای مسکونی، زیرساختهای خدمات شهری شامل فضاهای آموزشی، درمانی، ورزشی و اداری نیز به دستگاههای مسئول واگذار شده تا هنگام سکونت مردم، محلهها بهصورت کامل فعال باشند.
استاندار همدان درباره طرحهای شاخص بیان کرد: در پروژه کوی پرواز بیش از هشتهزار واحد در حال ساخت است و متقاضیانی که آورده خود را تکمیل کردهاند تا پایان امسال واحدهای خود را تحویل خواهند گرفت.
ملانوریشمسی تأکید کرد: پروژه ۶۹۰ واحدی نیز وارد مرحله تحویل شده و نشان میدهد طرحهای مسکن استان از مرحله وعده عبور کرده و به مرحله عمل رسیدهاند؛ مردم بهزودی کلید خانههای خود را دریافت خواهند کرد.
