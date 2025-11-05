به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری‌شمسی شامگاه چهارشنبه در نشست شورای اداری استان همدان که با حضور دکتر عباس عراقچی، وزیر امور خارجه برگزار شد، اظهار کرد: از آغاز فعالیت دولت چهاردهم تاکنون، رویکرد مدیریتی استان بر پایه تعامل، انسجام ملی و رفتار هم‌افزایانه بین دستگاه‌های اجرایی، قضائی و نمایندگان مردم در مجلس شکل گرفته است.

وی افزود: نقشه جامع تحول و پیشرفت استان با احصای ظرفیت‌ها، منابع و فرصت‌های محلی تدوین شده و تمرکز آن بر سه محور اصلی آب، محیط زیست و گردشگری است تا هم بحران‌های زیست‌محیطی مدیریت شود و هم ظرفیت‌های اقتصادی استان فعال گردد.

ملانوری‌شمسی با اشاره به تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری در استان گفت: در قالب طرح توسعه و شتاب همدان، مجوزهای سرمایه‌گذاری کمتر از ۶ ساعت صادر می‌شود و سرمایه‌گذاران نیازی به مراجعه حضوری برای استعلام ندارند.

وی ادامه داد: با تلاش‌های انجام‌شده، حجم سرمایه‌گذاری خارجی همدان از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون به ۱۸۸ میلیون دلار رسیده که معادل ۵۰ درصد کل سرمایه‌گذاری خارجی استان در طول تاریخ است.

استاندار همدان همچنین از اجرای نهضت مسکن و سرعت‌بخشی به پروژه‌های نیمه‌تمام خبر داد و افزود: همه طرح‌های مسکن استان همزمان با تکمیل خدمات زیربنایی در حال اجراست.

وی در ادامه تصریح کرد: همدان در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر به‌سرعت در حال حرکت است؛ تاکنون ۲۵۰۰ مگاوات مجوز احداث نیروگاه خورشیدی صادر شده و ۵۰۰ مگاوات دیگر در مرحله احداث قرار دارد که تا پایان سال وارد مدار می‌شود.

ملانوری‌شمسی با اشاره به برنامه عدالت آموزشی در استان گفت: از مجموع مدارس کانکسی و ناایمن، تاکنون ده‌ها واحد آموزشی جدید به بهره‌برداری رسیده و تا پایان سال این عدد به ۶۱ واحد خواهد رسید.