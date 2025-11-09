به گزارش خبرنگار مهر، نشست شورای اداری شهرستان صحنه بعد از ظهر یکشنبه به ریاست عباداله کنجوریان فرماندار صحنه و با حضور معاونان فرمانداری، بخشداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

در این نشست موضوعاتی از جمله تسهیلات مشاغل خانگی، طرح محله‌محوری، برگزاری انتخابات شوراها، پروژه‌های عمرانی، انسداد چاه‌های غیرمجاز و تسهیلات مسکن روستایی مورد بررسی قرار گرفت.

در آغاز جلسه، حدیث جعفری معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرمانداری با ارائه گزارشی از روند اجرای طرح‌های عمرانی گفت: دستیابی به توسعه پایدار نیازمند هماهنگی ادارات و نهادهای اجرایی است تا طرح‌های نیمه‌تمام در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل شود.

وی با اشاره به پروژه‌های زیرساختی در حوزه راه‌سازی، آبرسانی و خدمات شهری افزود: انتظار می‌رود مدیران دستگاه‌ها با گزارش‌دهی منظم، روند پیشرفت این پروژه‌ها را تسریع کنند.

در ادامه، مدیران جهاد کشاورزی، امور آب، مخابرات، بانک‌های رفاه، تجارت و ملت، اداره تعاون و بنیاد مسکن گزارشی از وضعیت تسهیلات مشاغل خانگی و طرح‌های در دست اجرا ارائه کردند و پیشنهادهایی برای رفع موانع مطرح نمودند.

در بخش دیگری از نشست، قباد رستمی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری به تشریح جزئیات طرح محله‌محوری پرداخت و گفت: اجرای این طرح با هدف تقویت حس تعلق شهروندی و افزایش مشارکت اجتماعی انجام می‌شود و با فعال‌سازی ظرفیت‌های بومی، مسائل فرهنگی و اجتماعی از درون محلات قابل حل خواهد بود.

وی با اشاره به انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز اظهار داشت: انتخابات پیش‌رو باید سالم، قانون‌مدار و پرشور برگزار شود و فعالان سیاسی موظفند با رعایت اخلاق انتخاباتی، زمینه حضور گسترده مردم را فراهم کنند.

در پایان جلسه، عباداله کنجوریان فرماندار صحنه ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، حمایت از طرح‌های اشتغال‌زایی را از اولویت‌های فرمانداری دانست و افزود: تسهیلات مشاغل خانگی ظرفیت مهمی برای رونق اقتصاد محلی است و دستگاه‌های اجرایی باید با همکاری بانک‌ها، روند جذب و پرداخت این تسهیلات را سرعت بخشند تا آثار آن در معیشت مردم نمود پیدا کند.

کنجوریان با انتقاد از عملکرد بانک‌های رفاه و ملت در پرداخت تسهیلات مسکن روستایی تصریح کرد: بانک‌ها باید تسهیل‌گر سیاست‌های دولت باشند نه مانع اجرای آن. عملکرد کند این بانک‌ها در پرداخت وام‌ها باعث نارضایتی مردم شده و لازم است با جدیت اصلاح شود تا اعتماد عمومی و انگیزه متقاضیان حفظ گردد.

وی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مالی گفت: توسعه شهرستان در گرو همکاری جهادی، مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی شفاف مدیران است. مدیران باید صادقانه با مردم سخن بگویند و نتیجه عملکرد خود را اطلاع‌رسانی کنند تا رضایت عمومی تقویت شود.

فرماندار صحنه در پایان با اشاره به اهمیت صیانت از منابع آب اظهار داشت: برداشت‌های غیرمجاز از منابع زیرزمینی تهدیدی جدی برای آینده کشاورزی است و باید با همکاری دستگاه‌های متولی، چاه‌های غیرمجاز بدون اغماض مسلوب‌المنفعه شوند.