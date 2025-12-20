به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر شنبه، نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان صحنه به ریاست عباداله کنجوریان فرماندار شهرستان و با حضور اعضای شورا، در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.
در ابتدای این نشست، گزارشی از عملکرد و فعالیتهای آموزش و پرورش شهرستان در سهماهه نخست سال تحصیلی ۱۴۰۴ ارائه و اقدامات انجامشده در حوزههای آموزشی و پرورشی مورد بررسی قرار گرفت.
بررسی برنامه امتحانات و ایجاد آرامش روانی
در ادامه جلسه، برنامه امتحانات دیماه ۱۴۰۴ تشریح شد و اعضای شورا درباره نحوه برگزاری مطلوب امتحانات، رعایت ملاحظات تربیتی و ایجاد آرامش روانی برای دانشآموزان به بحث و تبادل نظر پرداختند.
عباداله کنجوریان فرماندار شهرستان صحنه در این بخش با اشاره به اهمیت برگزاری صحیح امتحانات اظهار کرد: امتحانات تنها ابزار سنجش علمی نیستند، بلکه نقش مهمی در شکلگیری نظم، مسئولیتپذیری و آرامش روانی دانشآموزان دارند و باید بهگونهای برنامهریزی شوند که کمترین فشار روحی به آنان وارد شود.
تأکید بر توجه به آسیبهای اجتماعی در مدارس
فرماندار شهرستان صحنه با تأکید بر ضرورت توجه جدی به موضوع آسیبهای اجتماعی در مدارس افزود: شناسایی بهموقع مشکلات رفتاری و اجتماعی دانشآموزان و تقویت فعالیتهای فرهنگی، تربیتی و مشاورهای میتواند نقش مؤثری در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: همکاری خانوادهها، آموزش و پرورش و سایر دستگاههای فرهنگی و اجتماعی شهرستان در این زمینه ضروری است و فرمانداری از برنامهها و اقداماتی که در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی دانشآموزان اجرا میشود، حمایت خواهد کرد.
پیگیری مدارس خیرساز و همکاری دستگاهها
در بخش دیگری از این نشست، موضوع پیگیری مدارس خیرساز و ضرورت حمایت و تسریع در تکمیل این پروژهها در دستور کار شورا قرار گرفت و بر نقش این مدارس در ارتقای زیرساختهای آموزشی شهرستان تأکید شد.
در پایان نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان صحنه، اعضا بر لزوم همکاری و همراهی همه دستگاههای اجرایی شهرستان در اجرای مصوبات شورا و پیگیری مستمر موضوعات مطرحشده تأبه گزارش خبرنگار مهر، نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان صحنه به ریاست عباداله کنجوریان فرماندار شهرستان و با حضور اعضای شورا، در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.
در ابتدای این نشست، گزارشی از عملکرد و فعالیتهای آموزش و پرورش شهرستان در سهماهه نخست سال تحصیلی ۱۴۰۴ ارائه و اقدامات انجامشده در حوزههای آموزشی و پرورشی مورد بررسی قرار گرفت.
بررسی برنامه امتحانات و ایجاد آرامش روانی
در ادامه جلسه، برنامه امتحانات دیماه ۱۴۰۴ تشریح شد و اعضای شورا درباره نحوه برگزاری مطلوب امتحانات، رعایت ملاحظات تربیتی و ایجاد آرامش روانی برای دانشآموزان به بحث و تبادل نظر پرداختند.
عباداله کنجوریان فرماندار شهرستان صحنه در این بخش با اشاره به اهمیت برگزاری صحیح امتحانات اظهار کرد: امتحانات تنها ابزار سنجش علمی نیستند، بلکه نقش مهمی در شکلگیری نظم، مسئولیتپذیری و آرامش روانی دانشآموزان دارند و باید بهگونهای برنامهریزی شوند که کمترین فشار روحی به آنان وارد شود.
تأکید بر توجه به آسیبهای اجتماعی در مدارس
فرماندار شهرستان صحنه با تأکید بر ضرورت توجه جدی به موضوع آسیبهای اجتماعی در مدارس افزود: شناسایی بهموقع مشکلات رفتاری و اجتماعی دانشآموزان و تقویت فعالیتهای فرهنگی، تربیتی و مشاورهای میتواند نقش مؤثری در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: همکاری خانوادهها، آموزش و پرورش و سایر دستگاههای فرهنگی و اجتماعی شهرستان در این زمینه ضروری است و فرمانداری از برنامهها و اقداماتی که در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی دانشآموزان اجرا میشود، حمایت خواهد کرد.
پیگیری مدارس خیرساز و همکاری دستگاهها
در بخش دیگری از این نشست، موضوع پیگیری مدارس خیرساز و ضرورت حمایت و تسریع در تکمیل این پروژهها در دستور کار شورا قرار گرفت و بر نقش این مدارس در ارتقای زیرساختهای آموزشی شهرستان تأکید شد.
در پایان نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان صحنه، اعضا بر لزوم همکاری و همراهی همه دستگاههای اجرایی شهرستان در اجرای مصوبات شورا و پیگیری مستمر موضوعات مطرحشده تأکید کردند.
نظر شما