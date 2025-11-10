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۱۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۳۸

۳ کارگاه و کارواش آلوده به لارو پشه آئدس در بندرعباس پلمب شدند

۳ کارگاه و کارواش آلوده به لارو پشه آئدس در بندرعباس پلمب شدند

بندرعباس- در راستای اجرای طرح کنترل و مقابله با گسترش پشه آئدس و بیماری تب دنگی و با هدف حفظ سلامت عمومی شهروندان، دو واحد کارگاه ساختمانی و یک کارواش به دلیل عدم بهسازی محیط پلمب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر زائری، رئیس مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس با اشاره به اهمیت بهسازی محیط به عنوان مهمترین و مؤثرترین راه پیشگیری از رشد و تکثیر پشه آئدس و بیماری تب دنگی، گفت: همزمان با ادامه اقدامات پیشگیرانه و کنترلی در سطح شهر بندرعباس برای مقابله با ناقل بیماری تب دنگی (پشه آئدس)، تیم‌های مشترک بازرسی واحد سلامت کار مرکز بهداشت با همکاری پلیس اماکن، با حکم دادستانی و پس از مهلت قانونی جهت رفع نواقص، دو واحد کارگاه ساختمانی و یک کارواش به دلیل عدم بهسازی محیط، تجمع آب‌های راکد و وجود کانون‌های فعال لاروی پشه آئدس، پلمپ کردند.

وی افزود: این اقدام در چارچوب وظایف قانونی در برنامه پیشگیری و مقابله با وفور پشه آئدس و بیماری تب دنگی به منظور قطع زنجیره رشد و تکثیر پشه آئدس، پس از اخطار اولیه جهت رفع نواقص در شهر بندرعباس صورت گرفت.

زائری تصریح کرد: این بازرسی‌ها، با تمرکز ویژه‌ای بر مکان‌های که پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به زیستگاه‌های فعال و مستعد رشد و تکثیر پشه آئدس دارند انجام می‌شود که این واحدها بدلیل داشتن مکان‌های دارای لارو پشه آئدس و کانون فعال لاروی و ناقل بیماری تب دنگی، پس از بازرسی اولیه، اخطار جهت رفع نواقص، به دلیل عدم رعایت بهسازی محیط پلمپ شد.

کد مطلب 6650814

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