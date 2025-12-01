۴ کارگاه ساختمانی بندرعباس در راستای کنترل بیماری تب دِنگی پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر زائری رئیس مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس با اعلام این خبر گفت: در بازدیدهای انجام شده توسط کارشناسان بهداشت حرفهای، تعدادی از کارگاههای ساختمانی به دلیل وجود کانونهای لاروی پشه آئدس و احتمال شیوع بیماری تب دنگی و با هدف حفظ سلامت عمومی شهروندان، ۴ واحد کارگاههای ساختمانی، پس از اخطارهای قانونی و عدم اصلاح وضعیت توسط متولیان این کارگاهها، پلمب شدند.
زائری ضمن تأکید بر جدیت در اجرای قانون و حفظ سلامت عمومی، اظهار داشت: تب دِنگی بیماری در اثر بیتوجهی به محیط پیرامون گسترش مییابد و رعایت اصول بهداشتی در محیط اطراف، بهسازی محیط زندگی و خشکاندن آبهای راکد از مهمترین اقداماتی است که باید با همکاری همه دستگاهها و شهروندان انجام شود
زائری افزود: روند بازدید و پایش کارگاهها به صورت مستمر ادامه دارد و در صورت مشاهده هرگونه بیتوجهی یا ایجاد شرایط مساعد برای رشد پشه ناقل، اقدامات قانونی لازم بدون اغماض انجام میگردد.
