۴ کارگاه ساختمانی بندرعباس در راستای کنترل بیماری تب دِنگی پلمب شد

بندرعباس- با شیوع بیماری تب دِنگی، کارشناسان بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت، در بازدید صورت گرفته از کارگاه‌های ساختمانی سطح شهر، نسبت به پلمب ۴ واحد متخلف اقدام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر زائری رئیس مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس با اعلام این خبر گفت: در بازدیدهای انجام شده توسط کارشناسان بهداشت حرفه‌ای، تعدادی از کارگاه‌های ساختمانی به دلیل وجود کانون‌های لاروی پشه آئدس و احتمال شیوع بیماری تب دنگی و با هدف حفظ سلامت عمومی شهروندان، ۴ واحد کارگاه‌های ساختمانی، پس از اخطارهای قانونی و عدم اصلاح وضعیت توسط متولیان این کارگاه‌ها، پلمب شدند.

زائری ضمن تأکید بر جدیت در اجرای قانون و حفظ سلامت عمومی، اظهار داشت: تب دِنگی بیماری در اثر بی‌توجهی به محیط پیرامون گسترش می‌یابد و رعایت اصول بهداشتی در محیط اطراف، بهسازی محیط زندگی و خشکاندن آب‌های راکد از مهم‌ترین اقداماتی است که باید با همکاری همه دستگاه‌ها و شهروندان انجام شود

زائری افزود: روند بازدید و پایش کارگاه‌ها به صورت مستمر ادامه دارد و در صورت مشاهده هرگونه بی‌توجهی یا ایجاد شرایط مساعد برای رشد پشه ناقل، اقدامات قانونی لازم بدون اغماض انجام می‌گردد.

