به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر زائری با اشاره به اینکه محیط چاله آسانسورها، مکان مناسبی برای رشد و تکثیر پشه آئدس است، اظهار کرد: در بازدیدهای میدانی و بررسی نتایج، چالههای آسانسور و زیرزمینهای مرطوبی که در آنها آب راکد جمع شده، به دلیل تاریکی و دمای مناسب، به یکی از زیستگاههای اصلی و خطرناک پشه آئدس در ساختمانهای شهری تبدیل شدهاند.
وی با تأکید بر اینکه مبارزه با آئدس نیازمند شناسایی کانونهای پنهان است، افزود: در منازل، زیرگلدانیها، ظروف نگه داری آب یا آب زیر کولرها میتوانند زیستگاه پشه آئدس باشند اما چالههای آسانسور، پارکینگهای زیرزمینی و فضاهای مرطوب ساختمانهای در حال ساخت یا تکمیل شده، نقاطی هستند که معمولاً از دید افراد، دور میمانند و جمع شدن آب ناشی از نشتی، تعریق یا آبهای سطحی در این نقاط، محیطی ایدهآل برای تخمریزی پشه آئدس فراهم میآورد.
زائری یادآور شد: پشه آئدس میتواند در حداقل میزان آب (به اندازه یک درب بطری) تخمریزی کند و به دلیل توانایی پرواز محدود پشه، کانونهای نزدیک به محل زندگی انسان، بیشترین خطر را برای انتقال بیماری دارند.
رئیس مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس با تاکید بر مشارکت و بسیج همگانی برای مقابله با شیوع بیماری تب دنگی در جامعه، تصریح کرد: مقابله با تب دنگی بدون مشارکت آگاهانه شهروندان و همراهی همه ارگانها و سازمانها امکانپذیر نیست و نیاز است که شهروندان، محلهای تجمع این پشه را در منزل و محل کار خود شناسایی و حذف کنند چرا که مهمترین و مؤثرترین روش در کنترل ناقل مهاجم آئدس، بهسازی محیط است.
