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۱۹ دی ۱۴۰۱، ۲۰:۰۳

رئیس مرکز بهداشت هرمزگان:

امکان بازگشت پشه آئدس به هرمزگان وجود دارد

امکان بازگشت پشه آئدس به هرمزگان وجود دارد

بندرعباس - رئیس مرکز بهداشت هرمزگان گفت: باتوجه به بارندگی‌های روزهای گذشته در استان، امکان به‌وجود آمدن مکان‌های مناسب برای رشد و تکثیر پشه وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالجبار ذاکری بیان داشت: لاستیک‌های غیرقابل استفاده، زباله هایی مثل قوطی ها، بطری ها و ظرف های غیرقابل مصرف که امکان جمع شدن آب در آن‌ها وجود دارد در واقع بهترین محل برای تکثیر پشه ها است لذا باید تمامی این زباله ها جمع‌آوری شده و درون سطل زباله انداخته شوند.

وی با اشاره به اینکه باید تمامی وسایلی که احتمال دارد آب باران در آن باقی بماند جمع‌آوری و بهسازی شوند، بیان کرد: موثرترین راه پیشگیری از رشد و تکثیر پشه آئدس از بین بردن آب‌های راکد و بهسازی محیط است.

ذاکری درخصوص راه های مقابله با پشه آئدس در هرمزگان اظهار کرد: مقابله با پشه آئدس و بیماری‌های ناشی از آن نیازمند عزم جدی و همکاری بین بخشی دستگاه‌هاست و هراقدامی که لازم است باید در راستای مقابله با این پشه مهاجم انجام شود.

پشه آئدس که ناقل بیماری های خطرناک و کشنده ای از جمله تب دنگی، زیکا و چیکونگونیا است؛ نزدیک به سه سالی می شود که در هرمزگان دیده شده اما جدی نگرفتن این موضوع با مشاهده و فرود مجدد آن در آذرماه پارسال در بندرعباس نگرانی جدی برای مردم ایجاد کرده است.

تب، استخوان درد شدید، سردرد، حساسیت‌های پوستی و درد در ماهیچه و مفاصل و در نهایت خونریزی چشم، ناخن ها دست ها از نشانه‌های بیماری پشه آئدس است که به علت درد شدید به عنوان تب استخوان‌شکن نیز شناخته شده است.

کد مطلب 5678045

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