  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۹

طرح همه‌گیرشناسی تب دنگی در جزیره کیش اجرا شد

طرح همه‌گیرشناسی تب دنگی در جزیره کیش اجرا شد

کیش- سرپرست مرکز بهداشت کیش از اجرای طرح همه‌گیرشناسی تب دِنگی در این جزیره خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا رضانیا، از اجرای طرح همه‌گیرشناسی تب دِنگی در میان کیشوندان خبر داد و اعلام کرد: این طرح به‌صورت میدانی، چهره‌به‌چهره و در تمامی گروه‌های سنی انجام شده است.

وی با اشاره به اهمیت این طرح گفت: اجرای این مطالعه با هدف بررسی وضعیت ابتلای پیشین جمعیت جزیره به تب دِنگی و ارزیابی ایمنی احتمالی در برابر این بیماری صورت گرفت. جزیره کیش به دلیل شرایط آب‌وهوایی و حضور پشه آئدس به‌عنوان ناقل بیماری، نیازمند پایش‌های منظم و علمی است.

به گفته رضانیا، فرآیند نمونه‌گیری با رضایت آگاهانه شهروندان و تکمیل فرم‌های مربوطه انجام شد و همزمان آموزش چهره‌به‌چهره درباره پشه آئدس، راه‌های پیشگیری و اهمیت کنترل محیطی به افراد ارائه شد.

وی افزود: در این طرح، ۵۰ نمونه از جمعیت تحت پوشش مراکز سلامت فارابی و بوعلی طی یک روز جمع‌آوری شد و نمونه‌ها برای انجام آزمایش‌های تخصصی به آزمایشگاه مرجع بندرعباس ارسال شده است.

سرپرست مرکز بهداشت کیش ضمن قدردانی از تلاش‌های تیم‌های اجرایی تصریح کرد: این فعالیت با همکاری واحد مبارزه با بیماری‌ها و واحد آزمایشگاه مرکز بهداشت کیش انجام شد و تلاش همکاران ما در اجرای طرح قابل تقدیر است.

رضانیا اجرای این طرح را در ارتقای نظام مراقبت بیماری‌ها در کیش مهم دانست و اظهار داشت: نتایج نهایی طرح پس از تکمیل مراحل آزمایشگاهی و تحلیل داده‌ها اعلام خواهد شد و بی‌شک به برنامه‌ریزی‌های آینده برای کنترل پشه ناقل و پیشگیری از تب دِنگی کمک شایانی خواهد کرد.

کد خبر 6676816

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها