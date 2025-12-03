به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا رضانیا، از اجرای طرح همه‌گیرشناسی تب دِنگی در میان کیشوندان خبر داد و اعلام کرد: این طرح به‌صورت میدانی، چهره‌به‌چهره و در تمامی گروه‌های سنی انجام شده است.

وی با اشاره به اهمیت این طرح گفت: اجرای این مطالعه با هدف بررسی وضعیت ابتلای پیشین جمعیت جزیره به تب دِنگی و ارزیابی ایمنی احتمالی در برابر این بیماری صورت گرفت. جزیره کیش به دلیل شرایط آب‌وهوایی و حضور پشه آئدس به‌عنوان ناقل بیماری، نیازمند پایش‌های منظم و علمی است.

به گفته رضانیا، فرآیند نمونه‌گیری با رضایت آگاهانه شهروندان و تکمیل فرم‌های مربوطه انجام شد و همزمان آموزش چهره‌به‌چهره درباره پشه آئدس، راه‌های پیشگیری و اهمیت کنترل محیطی به افراد ارائه شد.

وی افزود: در این طرح، ۵۰ نمونه از جمعیت تحت پوشش مراکز سلامت فارابی و بوعلی طی یک روز جمع‌آوری شد و نمونه‌ها برای انجام آزمایش‌های تخصصی به آزمایشگاه مرجع بندرعباس ارسال شده است.

سرپرست مرکز بهداشت کیش ضمن قدردانی از تلاش‌های تیم‌های اجرایی تصریح کرد: این فعالیت با همکاری واحد مبارزه با بیماری‌ها و واحد آزمایشگاه مرکز بهداشت کیش انجام شد و تلاش همکاران ما در اجرای طرح قابل تقدیر است.

رضانیا اجرای این طرح را در ارتقای نظام مراقبت بیماری‌ها در کیش مهم دانست و اظهار داشت: نتایج نهایی طرح پس از تکمیل مراحل آزمایشگاهی و تحلیل داده‌ها اعلام خواهد شد و بی‌شک به برنامه‌ریزی‌های آینده برای کنترل پشه ناقل و پیشگیری از تب دِنگی کمک شایانی خواهد کرد.