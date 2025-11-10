قانون جوانی جمعیت مانع تعدیل کارکنان دارای سه فرزند و بانوان باردار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رحمانیان، سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور، با تشریح جزئیات قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، بر ضرورت جلوگیری از سالمندی جمعیت به عنوان محرک توسعه اقتصادی، علمی و فرهنگی تأکید کرد.

رحمانیان با اشاره به تجربه کشورهایی مانند آلمان در مواجهه با چالش سالخوردگی جمعیت، خاطرنشان کرد: جوانی جمعیت نیروی محرکه توسعه است و قانون جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰ با هدف پویایی و مولدسازی نیروی انسانی تصویب شد.» وی ماده ۱۵ این قانون را اساس ممنوعیت تعدیل نیروهای دارای سه فرزند، بانوان باردار یا دارای فرزند شیرخوار دانست.

ضمانت اجرایی قانون از طریق سامانه «۱۲۸»

سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور در پاسخ به نگرانی‌ها عدم اجرای کامل این قانون توسط برخی دستگاه‌ها، از راه‌اندازی سامانه «فوریت‌های اداری ۱۲۸» در سه استان البرز، قزوین و تهران خبر داد و گفت: مردم می‌توانند تخلفات در این حوزه را از طریق این سامانه گزارش دهند. تاکنون پنج مدیرکل به دلیل عدم رعایت قانون برکنار شده‌اند.

رحمانیان، تأکید کرد: پیگیری گزارش‌ها تا سطح وزارتخانه ادامه می‌یابد و سازمان اداری و استخدامی نیز به صورت مستقیم بر روند بررسی شکایات نظارت دارد.

وی افزود: این قانون در مواردی که کارمند مشمول، محکومیت قضائی یا تخلف اداری داشته باشد، قابل اجرا نیست.

مشوق‌های برای پدران دارای فرزندان بیشتر

این مقام مسئول، در بخش دیگری از سخنان خود به مشوق‌های برای پدران دارای فرزندان بیشتر اشاره کرد و در رادیو گفتگو توضیح داد: بر اساس ماده ۱۵ قانون، به ازای هر فرزند، ۲ تا ۱۰ درصد امتیاز استخدامی افزوده می‌شود و محدودیت سنی استخدام نیز تا پنج سال کاهش می‌یابد.