به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری الشرق، عربستان سعودی، مصر، قطر، امارات متحده عربی، اندونزی، پاکستان، اردن و ترکیه در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که از پیش‌نویس اصلاح‌شده آمریکا در شورای امنیت درباره غزه حمایت می‌کنند.

این کشورهای عربی و اسلامی در پایان این بیانیه، ابراز امیدواری کردند که این قطعنامه هرچه زودتر تصویب شود.

گفتنی است که نمایندگی آمریکا در سازمان ملل، عصر چهارشنبه پیش نویس قطعنامه خود درباره هیأت صلح و تشکیل نیروی بین المللی برای ثبات در غزه را به اعضای دائم شورای امنیت ارائه کرد.

پیش‌نویس این قطعنامه خواستار از سرگیری ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه در هماهنگی با سازمان ملل متحد شده و اجازه ایجاد یک نیروی بین‌المللی برای تحقق صلح در نوار غزه تحت فرماندهی واحد را پیشنهاد کرده است.

بر اساس این قطعنامه پیشنهادی این نیروی بین المللی با مصر و رژیم صهیونیستی برای خلع سلاح و حمایت از غیرنظامیان همکاری خواهد کرد.

از دیگر موارد مورد اشاره در پیش‌نویس این قطعنامه اجازه به شورای صلح برای ایجاد کمیته‌های اجرایی موقت به منظور اداره مدیریت مدنی در غزه است، علاوه بر آنکه بانک بین المللی و طرف‌های حامی غذا را به ایجاد یک صندوق برای حمایت از بازسازی غزه دعوت کرده است.

این قطعنامه پیشنهادی همچنین بر عقب نشینی رژیم اشغالگر از غزه تاکید کرده که در چند مرحله و بر اساس استانداردهای خلع سلاح انجام خواهد شد، همچنین بر وجود نیروهای امنیتی در اطراف نوار غزه تا خنثی شدن همه تهدیدات تاکید دارد.

از سوی دیگر این قطعنامه ادامه کار شورای صلح در غزه تا پایان سال ۲۰۲۷ مشروط بر انجام برخی اقدامات دیگر از سوی شورای امنیت را مجاز شمرده و از دولت‌ها و سازمان‌ها برای کمک به انتخاب افراد شورای صلح غزه و تأمین مالی آن دعوت کرده است.

در بخش دیگری از این قطعنامه پیشنهادی تاکید شده شورای صلح غزه بر اساس اصول قوانین بین‌الملل حکومت خواهد کرد علاوه بر آنکه شرایط واضح‌تری برای خروج نیروهای صهیونیست از نوار غزه بیان کرده است.