پیمان حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان رقابت‌های تنیس روی میز بازی‌های کشورهای اسلامی و عملکرد تیم‌های اعزامی مردان و زنان ایران به این بازی‌ها گفت: قرار است دوره آینده بازی‌های المپیک در تنیس روی میز، تغییراتی در شیوه برگزاری داشته باشد بر همین اساس شیوه برگزاری رقابت‌ها در بخش تیمی بازی‌های اسلامی هم نسبت به دوره قبل تغییراتی داشت.

وی ادامه داد: هیمشه دیدارهای تیمی به صورت ۳ از ۵ برگزار می‌شد اما در این دوره گیم شماری ملاک تعیین تیم برنده بود اینگونه که تیمی که در هر بازی صاحب ۸ گیم می‌شد به عنوان تیم برنده تعیین می‌شد. این موضوع باعث پیچیدگی و سخت‌تر شدن رقابت‌ها شده بود.

این کارشناس تنیس روی میز خاطرنشان کرد: یکی دیگر از تفاوت‌های این دوره بازی‌ها با دوره قبل مربوط به ترکیب تیم‌های اعزامی می‌شود. در دوره قبل ۴ بازیکن در ترکیب تیم‌ها حضور داشتند اما برای این دوره تعداد بازیکنان مان سه نفر بود. با همه اینها عملکرد ملی پوشان به نسبت خوب بود به خصوص در بخش زنان که نسبت به دوره قبل سرمربی جدید داشتند با این حال فقط در دیدار نیمه نهایی برابر ترکیه خوب بازی نکردند و نتوانستند فینالیست شوند.

حسنی با اشاره به عملکرد هر یک از بازیکنان در ترکیب تیم‌های ملی تنیس روی میز مردان و زنان گفت: ندا شهسواری از با تجربه ترین بازیکنان ما در ریاض بود. او به نسبت خیلی از بازیکنان سن بالاتری داشت با این حال دو مدال طلا گرفت. شهسواری ۴۵ دقیقه بعد از فینال دوبل و پیروزی در آن بازی، برگزارکننده فینال انفرادی با حریفی بود که ۱۷ - ۱۶ سال از خودش کوچک‌تر بود. حضور در دو فینال آن‌هم با فاصله کمتر از یک ساعت واقعاً سخت است به خصوص وقتی فاصله سنی با حریف اینقدر زیاد باشد. شاید همین موضوع باعث شد که ندا شهسواری ابتدا در فینال انفرادی از حریفش عقب بیفتد اما در ادامه فاصله ایجاد شده را با تجربه خود جبران کرد و برنده بازی شد.

وی در مورد عملکرد شیما صفایی نیز یادآور شد: او در دیدارهای انفرادی خوب کار کرد اما عملکردش در بخش تیمی بهتر بود. البته در بخش انفرادی با باخت به بازیکنی حذف شد که قهرمانی غرب آسیا را دارد و در المپیک توکیو هم حضور داشت. اگر شیما در آن بازی حریف سوری اش را شکست می‌داد فینال تمام ایرانی در انفرادی زنان برگزار می‌شد.

این کارشناس تنیس روی میز در مورد عملکرد ستایش ایلوخانی نیز گفت: او بازیکن جوانی است. خوش استیل و آینده دار است و می‌تواند کمک خوبی در ترکیب تیم ملی بزرگسالان باشد. شاید نتایج چشمگیری نداشت اما در کل با عمکلردش نشان داده که می‌تواند جایگزینی خوب برای ندا شهسواری باشد.

حسنی همچنین در مورد عملکرد تنیس روی میز در بخش مردان بازی‌های کشورهای اسلامی گفت: این دوره بازی‌ها همانند دو دوره قبل از حیث برنامه ریزی بسیار ضعیف بود طوری که در جریان مسابقات، جدول بازی‌ها خیلی دیر به روزرسانی می‌شد. همین عدم برنامه ریزی دقیق، باعث غیبت نوشاد و نیما شد چون تاریخ مسابقات تنیس روی میز تغییر کرد و به خاطر تداخل باشگاهی، آنها نتوانستند در بازی‌ها شرکت داشته باشند.

وی در این زمینه ادامه داد: البته این غیبت خیلی هم بد نشد چون منجر به اعزام محمد موسوی و بنیامین فرجی به ریاض شد. در بخش انفرادی بنیامین بازی نکرد چراکه در انتخابی تیم ملی موسوی جایگاه بالاتری نسبت به بنیامین به دست آورد و به همین دلیل حق با او بود که بازی کند. در این بخش، هدایی نتوانست قهرمانی خود را تکرار کند چراکه در جمع هشت بازیکن برتر در حالی که مقابل حریف الجزایری ۳ بر صفر جلو بود، باخت و حذف شد.

دبیر پیشین فدراسیون تنیس روی میز افزود: در بخش تیمی مردان، ایران با شکست برابر قزاقستان نایب قهرمان شد. در این بخش بنیامین فرجی خوب بود اما شبیه بنیامینی که در خیلی از رویدادها شگفتی سازی می‌کند. نبود. شاید اگر از نظر فنی او بالاتر از این و مثل گذشته‌اش بود، می‌توانستیم قزاقستان را در فینال شکست دهیم.

مربی تنیس روی میز تاکید کرد: در نبود برادران عالمیان، استفاده از ترکیب هدایی و فرجی تنها تصمیم برای حضور در بخش دوبل بود. این دو نفر در این ترکیب مدال برنز گرفتند اما در کل خیلی با هم هماهنگ نبودند. همین ناهماهنگی باعث شد که در دیدار نیمه نهایی برابر تیم دوبل ترکیه را واگذار کنند درحالیکه بازیکنان ترکیه‌ای در حد و اندازه ایران نبودند.

حسنی در ادامه این گفتگو گفت: در کل مسابقات تنیس روی میز بازی‌های کشورهای اسلامی نشان داد که همچنان نوشاد و نیما عالمیان تعیین کننده هستند و نبودشان به چشم می‌خورد. اگر این دو بازیکن را داشتیم حتماً در بخش دوبل اول می‌شدیم و در بخش انفرادی هم نوشاد می‌توانست شرایط را برای بازیکنانی مانند عمر عصار و گریسیمینکو سخت‌تر کند و حتی طلای این بخش را از ان خود کند.

پیمان حسنی در پایان گفت: البته در کل عملکرد تنیس روی میز در بازی‌های کشورهای اسلامی قابل توجه بود به خصوص که با دو طلای به دست امده در بخش بانوان، روی وضعیت کاروان ایران تأثیرگذار بود.