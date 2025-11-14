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۲۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۳۷

بازیهای کشورهای اسلامی - ریاض

جایگاه دومی ایران در رده‌بندی مدالی تنیس روی میز

جایگاه دومی ایران در رده‌بندی مدالی تنیس روی میز

تنیس روی میز ایران در رده‌بندی مدالی بازی‌های کشورهای اسلامی در جایگاه دوم ایستاد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان رقابت های تنیس روی میز بازی های کشورهای اسلامی، رده بندی مدالی کشورها در این جدول نهایی شد.

در این جدول، تیم تنیس روی میز ایران بعد از ترکیه در جایگاه دوم ایستاده است. این جایگاه با کسب ۲ طلا، یک نقره و ۲ برنز به دست آمده است.

ایران با طلای مساوی نسبت به ترکیه که صدرنشین است، این جایگاه را از آن خود کرده است. هر دو مدال طلای تنیس روی میز ایران در بخش بانوان و با قهرمانی ندا شهسواری در بخش انفرادی و ترکیب ندا شهسواری و شیما صفایی در بخش دوبل به دست آمد.

تنیس روی میز ایران در این بازی ها همچنین صاحب یک مدال نقره و ۲ برنز شده است. مدال نقره در بخش تیمی مردان به دست آمد. ۲ مدال برنز هم در بخش تیمی زنان و دوبل مردان به دست آمد.

در جدول مدالی تنیس روی میز بازی های کشورهای اسلامی، ترکیه با یک مدال نقره بیشتر نسبت به ایران صدرنشین است. این کشور صاحب ۲ طلا، ۲ نقره و ۲ برنز شده است.

جایگاه دومی ایران در رده‌بندی مدالی تنیس روی میز

کد مطلب 6655514

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