سیما لیموچی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد تیم ملی تنیس روی میز در بازی های کشوهای اسلامی که با کسب مدال طلای انفرادی، طلای دوبل و برنز تیمی همراه بود، در مورد ارزیابی خود از این عملکرد و همچنین برنامه های و ایده آل هایش برای رویدادهای آتی مانند مسابقات تیمی قهرمانی جهان (اردیبهشت ۱۴۰۵ - لندن) و بازی های آسیایی ناگویا توضیح داد.

تغییر سیستم بازی های اسلامی، نتیجه گیری را سخت کرده بود

وی با تاکید بر اینکه رقابت های تنیس روی میز در بازی های کشورهای اسلامی با دیدارهای تیمی و سیستمی متفاوت نسبت به همیشه آغاز شد، گفت: در این بازی ها، گیم شماری و تعیین برنده با لحاظ کردن تیمی که زودتر به برتری در هشت گیم برسد، تعیین کننده بود. این سیستم، شرایط مسابقات تیمی نسبت به همیشه حساس تر و پیچیده تر کرده بود به خصوص که بازیکنان و مربیان آشنایی و اشراف زیادی به آن نداشتند. در این شرایط مدال برنز گرفتیم.

سرمربی تیم ملی تنیس روی میز زنان تاکید دارد که بازیکنانش در حضور ورزشکارانی که کاروان کشورشان اول و دوم جدول توزیع مدالی شدند، به ۲ طلا دست یافتند

به خاطر رنکینگ جهانی همه با قدرت آمده بودند

سرمربی تیم ملی تنیس روی میز همچنین بر حضور با قدرت تیم ها در ریاض تاکید کرد و ادامه داد: فدراسیون جهانی برای این بازی ها در بخش رنکینگ جهانی انفرادی ۱۰۰ امتیاز لحاظ کرده بود. با توجه به این مهم، همه کشورهای اسلامی مانند مصر، الجزایر و ترکیه با قدرت در بازی ها شرکت کرده بودند. حتی کشورهایی که قصد حضور در دیدارهای تیمی را نداشتند، به خاطر رنکینگ جهانی در بخش انفرادی شرکت داشتند.

کشورها یا تیم قوی داشتند یا یک بازیکن چالش برانگیز

لیموچی افزود: شرایط خیلی از تیم ها در جریان مسابقات عیان شد. باور نداشتیم تنیس روی میز کشوری مانند عربستان به این حد پیشرفت کرده باشد. نمایندگان قاره آفریقا هم خیلی خوب بودند. همه تیم ها با قدرت بودند یا حداقل درترکیب تیم شان یک بازیکن بود که واقعا چالش برانگیز می شد مانند لبنان که یک بازیکن سن بالا در ترکیب تیمش داشت که اتفاقا خیلی هم قوی بود.

تنیس روی میز زنان از کشورهای اول و دوم جدول توزیع مدال ها بهتر بود

وی تاکید کرد: در بخش انفرادی ندا شهسواری به مرحله فینال رسید و با وجودیکه ۲ بر صفر از حریف سوری خود عقب بود، به برتری ۴ بر ۲ دست یافت و مدال طلا گرفت. در بخش دوبل هم ترکیب ندا شهسواری و شیما صفایی با غلبه بر تمام حریفان تا فینال پیش رفتند و در این مرحله هم قزاقستان را شکست دادند و قهرمان شدند. این مدال ها ارزش زیادی داشت به خصوص که در حضور قوی دیگر تیم ها به دست آمد. در جدول توزیع مدال ها، ترکیه و ازبکستان اول و دوم شدند اما ما در حضور بازیکنان کاروان همین کشورها طلای انفرادی و دوبل را گرفتیم.

دلیل نتیجه گیری متفاوت برابر ترکیه در بخش تیمی و دوبل

سرمربی تیم ملی تنیس روی میز زنان خاطرنشان کرد: در بخش تیمی، تیم ایران مغلوب ترکیه شد اما در بخش دوبل بازیکنان همان تیم را شکست دادیم چراکه در فاصله رقابت های تیمی تا دوبل، بازیکنان کشورمان به خودباوری و اعتماد به نفس لازم رسیده بودند و موفق شدند از توانمندی خود برای نتیجه گیری استفاده کنند.

سیما لیموچی می گوید کسب طلا در ریاض و صعود دو پله ای در هند ارزشمند است اما با ایده‌آل‌هایش فاصله دارد

طلاها و صعودهای اخیر با ایده آل های من فاصله دارند

وی با یادآوری اینکه تیم ملی تنیس روی میز زنان در مسابقات قهرمانی آسیا که پیش از بازی های کشورهای اسلامی در هند برگزار شد، از رده سیزدهم دوره قبل به رده یازدهم ارتقای جایگاه پیدا کرد، گفت: این ارتقا و مدال هایی که در ریاض کسب کردیم، موفقیت های خوب و قابل ستایش هستند اما برای من نسبی محسوب می شوند چون با ایده آل هایم فاصله دارند.

نتایج ریاض ملاک عملکرد در لندن و ناگویا نیست

لیموچی با تاکید بر شرایط متفاوت تنیس روی میز زنان در رویدادهای پیش رو گفت: باید در بازی های آسیایی ناگویا شرکت کنیم که با حضور بازیکنان چین، کره جنوبی، ژاپن، هنگ کنگ و ... برگزار می شود. قبل از آن هم باید در رقابت های تیمی قهرمانی جهان شرکت کنیم که از همه کشورها نماینده در آن حضور دارد. قطعا سطح این بازی ها و مسابقات نسبت به بازیهای کشورهای اسلامی بالاتر است. دو پله صعود در هند و طلاهایی که در ریاض کسب کردیم، برای مان ارزشمند است اما نمی تواند ارزیابی دقیقی برای عملکردمان در لندن و ناگویا به حساب بیاید.

فاکتورهای موردنیاز تنیس روی میز زنان؛ حریف تمرینی می خواهیم

سرمربی تیم ملی تنیس روی میز زنان با بیان اینکه این تیم برای نتیجه گیری در رویدادی وسیع تر از بازی های کشورهای اسلامی نیاز به تغییر شکل کار دارد، گفت: باید بازیکنان در اردوهای متوالی و طولانی تر شرکت داشته باشند و مهم تر اینکه حریف تمرینی نیاز داریم. بسیاری بازیکنان سال هاست که در میادین مختلف با هم روبرو می شوند، بنابراین با شیوه کار هم آشنا هستند و به اصطلاح دست هم را می خوانند، به همین دلیل می توانند اتوماتیک وار به واکنش های هم پاسخ دهند. باید حریف تمرینی داشته باشیم تا از رقابت با بازیکنان جدید در مسابقات جهانی و بازی های آسیایی هم نتیجه بگیریم.

باید در کمپ باشیم حالا هر کجا

وی تصریح کرد: باید شرایط کمپ تمرینی مهیا شود تا بازیکنان تنیس روی میز زنان از حضور در آنها، هم تمرینات شان را دنبال کنند و هم بازی تمرینی داشته باشند. مکان کمپ اصلا مهم نیست. اصلا شرایط به گونه ای مهیا شود که در ایران تشکیل شود اما حضور حریفان تمرینی.

باید ماهی یک اعزام داشته باشیم

لیموچی همچنین بر لزوم حضور پیوسته ملی پوشان تنیس روی میز زنان در مسابقات مختلف تاکید کرد و گفت: بهترین تمرین، مسابقه است. حداقل باید ماهی یک بار اعزام برون مرزی داشته باشیم. ۵ ماه تا مسابقات تیمی قهرمانی جهان فاصله داریم یعنی باید طی این مدت ۵ اعزام داشته باشیم. این برای نتیجه گیری از تمرینات، لازم است.

تنیس روی میز زنان برای نتیجه گیری در میادین بزرگ تر فاکتورهایی نیاز دارد که اجرای آنها بودجه ویژه و حتی مستقل می طلبد؛ این را سرمربی تیم ملی می گوید

بودجه مستقل برای تنیس روی میز زنان

سرمربی تیم ملی تنیس روی میز در عین حال مسائل مالی را مورد توجه قرار داد و گفت: اجرای این برنامه ها نیازمند بودجه است. واقعا لازم برای تنیس روی میز زنان بودجه ویژه و حتی مستقل در نظر گرفته شود. وقتی یک تیم سه نفره در ریاض به اندازه ۲ تیم بزرگ طلا می گیرد، یعنی قابلیت توجه بیشتر را دارد. فدراسیون همیشه حامی زنان تنیس روی میز بوده است. وزارت ورزش و کمیته المپیک باید به این مسئله توجه بیشتر داشته باشد تا بتواند از تنیس روی میز زنان در ناگویا هم نتیجه بگیرند.

وزارت ورزش همین امروز از منِ مربی برنامه بخواهد

این مربی تاکید کرد: وقتی باختی رقم می خورد، همه به آن تیم حمله می کنند. توجه به تیم موفق هم باید به همین اندازه باشد. درست این است که وزارت ورزش همین امروز مربیان تیم های موفق در بازی های کشورهای اسلامی را بخواهد و آنها برنامه بگیرد. ما فقط ۵ ماه تا مسابقات قهرمانی جهان فاصله داریم و همین امروز هم برای برنامه ریزی این رقابت ها و حتی بازی های آسیایی ناگویا دیر است. نباید وقت از دست داد.