زنان «تنیس» را «روی میز» نگه داشتند؛ پایان طلایی در یک ساعت

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده رقابت‌های تنیس روی ششمین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی در حالی بسته شد که تیم اعزامی ایران موفق به کسب ۵ مدال شامل ۲ طلا، یک نقره و ۲ برنز شد.

رقابت‌های تنیس روی میز در این دوره بازی‌ها با اضافه شدن دیدارهای دو نفره (دوبل) و همچنین تغییر قوانین، در شرایطی متفاوت از دوره گذشته پیگیری شد. در این شرایط، زنان پینگ پنگ باز ایران به لحاظ کمی و کیفی، سهم بیشتر و پرنگ تری در مدال‌های کسب شده داشتند.

سهم کیفی و کمی زنان تنیس روی میز در مدال‌های بازی‌های کشورهای اسلامی بیشتر از مردان بود

تنیس روی میز ایران در در روز سوم بازی‌ها و با صعود تیم ملی مردان به مرحله نیمه نهایی، مدال آوری خود در این دوره بازی‌ها را قطعی کرد اما اولین مدال توسط تیم ملی زنان به نام کاروان ایران ثبت شد. این تیم با شکست برابر ترکیه به مدال برنز مشترک دست یافت.

آخرین مدال تنیس روی میز اما طلا بود و بازهم در بخش بانوان که با قهرمانی ندا شهسواری در دیدارهای انفرادی به دست آمد. این بازیکن ساعتی پیش از فینال انفرادی هم کنار با هم تیمی خود در فینال دوبل پیروز شد و اینگونه برای تنیس روی میز در بازی‌های اسلامی «پایانی طلایی» رقم زد.

در این میان و در بخش مردان هم دو مدال نقره و برنز به دست آمد. در این بخش تیم ملی مردان با شکست برابر قزاقستان در دیدار نهایی، به مدال نقره دست یافت و در بخش دوبل هم ترکیب امیرحسین هدایی و بنیامین فرجی صاحب مدال برنز شد.

بدین ترتیب تنیس روی میز ایران با تعداد مدالی مشابه دوره پیشین بازی‌های کشورهای اسلامی در قونیه به کار خود در ریاض پایان داد اما با کیفیتی متفاوت چراکه در قونیه ۳ طلا و ۲ نقره از آن تنیس روی میز ایران شد.

در واقع در ریاض تنیس روی میز ایران به لطف اضافه شدن رقابت‌های دونفره (دوبل) و ۲ طلا و برنز کسب شده در این بخش، توانست به اندازه قونیه مدال بگیرد اما نتوانست کیفیت مدالی دوره قبل را تکرار کند شاید به خاطر اینکه برادران عالمیان را در اختیار نداشت.

تنیس روی میز مردان در ریاض صاحب نقره تیمی و برنز دوبل شد و نتوانست طلای تیمی و طلا و نقره انفرادی را تکرار کند

نوشاد و نیما عالمیان محور تنیس روی میز ایران در بخش مردان به حساب می آیند که به دلیل مشکلات باشگاهی نتوانستند تیم ملی را در بازی‌های کشورهای اسلامی همراهی کنند این در حالی است که تیم ملی تنیس روی میز ایران در قونیه با در اختیار داشتن این دو بازیکن صاحب مدال طلا شد. در بخش انفرادی هم نوشاد عالمیان به دلیل قوانین بازی‌ها وارد جدول نشد اما برادرش با شکست در فینال تمام ایرانی برابر هدایی، به مدال نقره دست یافت.

در غیاب برادران عالمیان و بر خلاف بازی‌های قونیه که طلا و نقره بخش انفرادی مردان از آنِ ایران شد، در ریاض هیچ یک از مدال‌های این بخش به نام ایران نشد بر خلاف بخش بانوان که درخشش بازیکنی با تجربه مانند ندا شهسواری باعث شد به فاصله یک ساعت دو طلای دوبل و انفرادی نصیب ایران شود.

درست است که طلای تیمی تنیس روی میز زنان تکرار نشد اما بازیکنان این تیم که چندماهی است که با سرمربی جدید (سیما لیموچی) تمرینات شأن را دنبال می‌کنند با طلای انفرادی و دوبل خود کمک کردند تا مجموعِ تنیس روی میز ایران از حیث تعداد طلا، در رقابت با ترکیه و ازبکستان کم نیاورد و فقط به خاطر یک نقره کمتر نسبت به ترکیه، در رده دوم جدول توزیع مدالی تنیس روی میز قرار بگیرد.

ندا شهسواری به فاصله کمتر از یک ساعت در دو فینال انفرادی و دوبل شرکت کرد و صاحب ۲ مدال طلا شد

به هرحال مسابقات تنیس روی میز این دوره بازی‌های کشورهای اسلامی به خاطر تغییر قوانین پیچیده‌تر و سخت‌تر برگزار شد در این شرایط تیم زنان با نشان دادن تمایل خود به طلا کمک کردند تا غیبت عالمیان‌ها در تیم اعزامی ایران به چشم نیاید اگرچه به واقع باید تدبیری اندیشید تا تنیس روی میز مردان بتواند طلایی شدن بدون این دو نفر را هم تکرار کند.