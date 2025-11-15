به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد ناظم رضوی مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران با اعلام آغاز روند اجرای پروژه احداث آمفیتئاتر نیلوفر بهعنوان نخستین آمفیتئاتر نیمهباز با سازه بتنی در کشور، افزود: پروژه آمفیتئاتر نیلوفر با هدف توسعه زیرساختهای فرهنگی-اجتماعی و تحقق عدالت فرهنگی در مناطق کمتر برخوردار شهر تهران در حال اجراست.
وی افزود: این مجموعه در پارک نیلوفر در منطقه ۲۱ ساخته میشود و طراحی آن به گونهای است که پاسخگوی نیازهای متنوع شهروندان در حوزههای فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی باشد.
وی اضافه کرد: ترکیبی از فرم مدرن معماری با الگوهای بومی و فرهنگی ایرانی-اسلامی در این پروژه به کار رفته است. انتظار میرود با بهرهگیری از مصالح بادوام و طراحی نیمهباز، فضای پویایی برای برگزاری رویدادهای متنوع در این تکه از پایتخت فراهم شود.
مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی با پرداختن به ویژگیهای این مجموعه گفت: آمفیتئاتر نیلوفر بخشی از پردیس فرهنگی، تفریحی و گردشگری نیلوفر است که بهعنوان بزرگترین مجموعه فرهنگی منطقه ۲۱ شناخته میشود. این پردیس علاوه بر آمفیتئاتر، شامل سالنهای چندمنظوره، فضاهای سبز، امکانات رفاهی و گردشگری و محیطهای آموزشی و هنری برای گروههای سنی مختلف خواهد بود.
ناظم رضوی زمان بهرهبرداری از این پروژه را تا پایان سال جاری اعلام و خاطرنشان کرد: با تکمیل این مجموعه، شهروندان منطقه ۲۱ و مناطق غربی تهران به یک فضای فرهنگی پویا و در دسترس دست خواهند یافت؛ فضایی که نهتنها میزبان برنامههای متنوع فرهنگی و اجتماعی خواهد بود، بلکه زمینهساز رشد خلاقیت هنری، تعامل اجتماعی و تقویت هویت ملی و مذهبی نسل جوان نیز خواهد شد.
به گفته وی، اجرای چنین پروژههایی بیانگر رویکرد مدیریت شهری در توجه به عدالت فرهنگی، توزیع متوازن امکانات و توسعه پایدار اجتماعی در تهران است.
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