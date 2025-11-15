امدادرسانی به ۶ حادثه رانندگی در استان سمنان؛ راکب موتورسیکلت جان باخت

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طی یک هفته گذشته شش حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی استان سمنان به وقوع پیوست، ابراز داشت: این حوادث رانندگی مصدومیت ۲۰ نفر را رقم زده است.

وی به مهمترین رویداد یعنی تصادف موتورسیکلت با سمند در محور ایوانکی- شریف آباد اشاره کرد و افزود: حادثه مرگ در دم راکب موتورسیکلت را در پی داشته است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه تنها حادثه واژگونی خودرو مربوط به ال ۹۰ کیلومتر ۱۵ محور گرمسار به ایوانکی بود، افزود: به دو مصدوم حادثه امداد رسانی لازم انجام شد.

درخشان با بیان اینکه دیگر حادثه مهم رانندگی به لحاظ تعداد مصدومان تصادف پژو پارس و ساینا کیلومتر ۱۸ محور شریف آباد به ایوانکی است، تصریح کرد: هفت مصدوم حادثه امداد رسانی لازم را دریافت کردند.

وی افزود: در تصادف کامیونت ایسورزو و پراید کیلومتر ۳۰ محور میامی به جاجرم پنج نفر و طی حادثه برخورد ون وانا و پراید کیلومتر ۲۸ محور شریف آباد به ایوانکی سه نفر مصدوم شدند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از برخورد پراید با نیوجرسی کیلومتر ۸۳ محور دامغان به سمنان خبر داد و اضافه کرد: سه نفر راهی مراکز درمانی شدند.