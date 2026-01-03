امداد به ۶ حادثه رانندگی در استان سمنان؛ ۱۹ نفر مصدوم شدند

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از امداد رسانی به شش حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی استان سمنان خبر داد و اظهار داشت: در مجموع این حوادث ۱۹ نفر مصدوم شدند.

وی حوادث رانندگی را شامل سه مورد برخورد دو خودرو با یکدیگر، دو مورد واژگونی سواری و یک مورد برخورد خودرو با نیوجرسی عنوان کرد و افزود: خوشبختانه حوادث فوق تلفات جانی نداشته است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان مهمترین حادثه رانندگی را تصادف پراید و آمبولانس در کیلومتر ۲۷ محور میامی به ری آباد برشمرد و اظهار داشت: این حادثه مصدومیت پنج نفر را رقم زده است.

درخشان تصریح کرد: در تصادف تریلی و کامیونت کیلومتر ۹۵ محور دامغان به سمنان دو مصدوم و در تصادف پراید و کامیون و سقوط از پل کامیون کیلومتر ۲۳ محور ایوانکی به گرمسار پنج مصدوم امداد رسانی شده است.

وی افزود: واژگونی پژو ۴۰۵ کیلومتر ۷۱ محور میامی به سبزوار دو مصدوم و واژگونی ریو، کیلومتر ۳۵ محور گرمسار به قم سه مصدوم داشته است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با اشاره به اینکه برخورد با نیوجرسی زانتیا در کیلومتر یک محور شهمیرزاد به مهدیشهر دیگر حادثه مهم رانندگی یک هفته اخیر بود، ابراز داشت: این حادثه دو مصدوم داشته است.