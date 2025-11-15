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۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۹:۰۹

وضعیت بحرانی شهر ایلام بر اثر شدت بارش باران

وضعیت بحرانی شهر ایلام بر اثر شدت بارش باران

ایلام - شدت بارش باران در ایلام منجر به اختلال در تردد خودروها و آبگرفتگی خیابان‌های شهر شده است.

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کد مطلب 6656978

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    نظرات

    • فردین IR ۲۲:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      1 0
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      کاش طرف نوراباد لرستان همه جایش بارون بیاد اینجوری بشه اما چه فایده چند ساله هرچی کشاورزی میکنم اصلا چیزی برداشت نمی‌کنیم غیر از ضرر چیزی نصیبمون نمیشه
    • IR ۰۸:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      3 0
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      بارون نمیاد بحران خشکسالیه بارون میاد بحران سیله،خدا باید به چه سازمون برقصه
    • احسان IR ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      3 0
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      ایلام نفت و گاز داره مسئولین همت به خرج بدهند ونترسند که بتوانند بودجه بگیرند و زیر ساخت های شهر ایلام رو بسازند اما بسیاری از آنها برای موقعیتشان تعلل میکنند و این خیانت به مردم است
    • IR ۱۴:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      0 0
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      خدارا هزار مرتبه شکرت

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