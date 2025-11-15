https://mehrnews.com/x39BBJ ۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۹:۰۹ کد مطلب 6656978 استانها ایلام استانها ایلام ۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۹:۰۹ وضعیت بحرانی شهر ایلام بر اثر شدت بارش باران ایلام - شدت بارش باران در ایلام منجر به اختلال در تردد خودروها و آبگرفتگی خیابانهای شهر شده است. دریافت 5 MB کد مطلب 6656978 کپی شد مطالب مرتبط وضعیت بارندگیها در ایلام وضعیت شهر ایوان پس بارش باران بارش باران در مناطق مختلف استان ایلام آغاز شد آبگرفتگی معابر شهر ایلام بر اثر شدت بارش باران میهن پرست: ۱۰ میلیمتر بارش در «زیفل» ایلام ثبت شد احمدی نژاد: سامانه بارشی تا فردا در ایلام فعال است برچسبها ایلام آبگرفتگی معابر بارش باران
نظر شما