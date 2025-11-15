میهن پرست: ۱۰ میلیمتر بارش در «زیفل» ایلام ثبت شد

مجتبی میهن پرست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس هشدار سطح زرد شماره ۵۴ (مورخ ۲۲ آبان ۱۴۰۴) و هشدار نارنجی شماره ۱۴ (مورخ ۲۳ آبان ۱۴۰۴)، بارشهای پراکنده و نسبتاً شدید در برخی نقاط استان از اواخر جمعه ۲۳ آبان آغاز و تا ساعت ۹:۳۰ صبح شنبه ۲۴ آبان ادامه یافت.
کارشناس هواشناسی استان ایلام افزود: بیشترین میزان بارش در ایستگاه زیفل با ۱۰ میلیمتر ثبت شده است. پس از آن، ارکواز ملکشاهی با ۹.۲ میلیمتر و بدره با ۸.۳ میلیمتر در رتبههای بعدی قرار دارند.
میهنپرست تأکید کرد: با توجه به هشدارهای صادر شده، احتمال آبگرفتگی معابر و افزایش روانآبها در برخی مناطق وجود داشته و توصیه میشود شهروندان و دستگاههای اجرایی نسبت به رعایت نکات ایمنی و مدیریت منابع آب اقدام کنند.
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