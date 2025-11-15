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۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۹:۱۵

وضعیت شهر ایوان پس بارش باران

وضعیت شهر ایوان پس بارش باران

ایلام - با آغاز نخستین بارش پاییزی در شهر ایوان، شدت باران موجب آبگرفتگی گسترده در برخی معابر اصلی و فرعی شد.

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کد مطلب 6656982

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