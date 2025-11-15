https://mehrnews.com/x39BBN ۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۹:۱۵ کد مطلب 6656982 استانها ایلام استانها ایلام ۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۹:۱۵ وضعیت شهر ایوان پس بارش باران ایلام - با آغاز نخستین بارش پاییزی در شهر ایوان، شدت باران موجب آبگرفتگی گسترده در برخی معابر اصلی و فرعی شد. دریافت 2 MB کد مطلب 6656982 کپی شد مطالب مرتبط وضعیت بحرانی شهر ایلام بر اثر شدت بارش باران آبگرفتگی معابر شهر ایلام بر اثر شدت بارش باران بارش رحمت الهی در روستا و شهرهای تابعه کاشان وضعیت بارندگیها در ایلام میهن پرست: ۱۰ میلیمتر بارش در «زیفل» ایلام ثبت شد احمدی نژاد: سامانه بارشی تا فردا در ایلام فعال است چشمه خاور:عملیات ریزشبرداری محور ایلام–میشخاص انجام شد آغاز بارش باران رحمت الهی در بیجار گروس رستمی: ۳۸ میلیمتر باران در ایلام ثبت شد برچسبها ایلام آبگرفتگی معابر بارش باران
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