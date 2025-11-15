احمدی نژاد: سامانه بارشی تا فردا در ایلام فعال است

احسان احمدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نخستین باران پاییزی در آخرین روزهای آبان‌ماه، چهره استان را دگرگون کرد و زمین‌های کشاورزی و باغات را با طراوتی تازه همراه ساخت. مردم ایلام نیز با شادمانی از این رحمت الهی، شکرگزار نعمت باران شدند.

کارشناس هواشناسی استان ایلام اعلام کرد: فعالیت سامانه بارشی که از امروز آغاز شده، تا صبح دوشنبه در سطح استان ادامه خواهد داشت. این سامانه علاوه بر بارش باران، در برخی ساعات با وزش باد شدید موقتی، رعد و برق و کاهش محسوس دما همراه خواهد بود.

وی افزود: دمای هوا تا روز دوشنبه بین ۴ تا ۵ درجه نسبت به روزهای گذشته کاهش می‌یابد و امکان تقویت نقطه‌ای بارش‌ها و وقوع بارش‌های ناگهانی وجود دارد.

کارشناس هواشناسی استان خاطرنشان کرد: برای این سامانه هشدار سطح نارنجی صادر شده است و شهروندان باید نسبت به خطر لغزندگی جاده‌ها، احتمال آبگرفتگی معابر، وقوع صاعقه در ارتفاعات و آسیب به سازه‌های سبک و موقتی به دلیل افزایش سرعت باد توجه ویژه داشته باشند.

بارش امروز، علاوه بر تأمین بخشی از نیازهای کشاورزی، نشاط و امید را در میان مردم ایلام زنده کرد؛ امید است این رحمت الهی در روزهای پیش‌رو نیز تداوم داشته باشد.