سعید محمدپور در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد تیم ملی وزنهبرداری ایران در بازیهای کشورهای اسلامی گفت: من بعد از مسابقات جهانی گفتم که شرایط وزنهبرداری ما خوب نیست. مردم را با قهرمانی جهان گول نزنید و من به این موضوع اشاره کرده بودم که قطعاً ضعفهای وزنهبرداری در میدانهای دیگر خودش را نشان میدهد. درست در همین مسابقات بازیهای کشورهای اسلامی که سطح آن از جهانی و حتی آسیایی پایینتر است، نتوانستیم یک طلای مجموع بگیریم. اگر اشتباه نکنم رتبه تیمی ما نهم شد. این برای وزنهبرداری ایران که همیشه مدعی بوده، اصلاً قابل قبول نیست.
محمدپور گفت: متأسفانه در فدراسیون وزنهبرداری دو سه نفر تصمیمگیرنده هستند. جلسههایی که گذاشته میشود بیشتر نمادین است. قهرمانها فقط اسمشان هست در عمل از نظراتشان استفاده نمیشود. این روند باعث شده سکوتی بین بعضی کارشناسان بهوجود بیاید؛ چون شاید یک پست در فدراسیون جلوی انتقادشان را گرفته باشد. وقتی قرار است قهرمانان را دور هم جمع کنید اما نتیجه این باشد، بهتر است اصلاً دور هم جمع نشوند و تصمیمگیری صورت نگیرد. وزنهبرداران همگی زحمت میکشند و از خانوادههای متوسط رو به پایین هستند و زندگیشان را پای این ورزش میگذارند. آنها همگی استعداد دارند اما اگر اینطور مدیریت شوند، استعداد سوزی اتفاق میافتد.
دارنده مدال طلای المپیک لندن به عملکرد فنی تیم اشاره کرد و گفت: درست است که فاصله مسابقات جهانی با بازیهای کشورهای اسلامی کم بود و افت رکورد تا حدی طبیعی است، ولی همه کشورها این شرایط را داشتند. ترکیه سالهاست از جمع مدعیان دور بود اما اینجا چند مدال طلا گرفت؛ چون برنامهریزی داشت. ما هم میتوانستیم با مدیریت درست و ریکاوری کافی حداقل چند طلای مجموع کسب کنیم. ایلیا صالحی پور خوب کار کرد و طلا گرفت، اما از بقیه انتظار بیشتری بود. معینی که در جهانی یکضرب طلا گرفته بود، اینجا حتی نتوانست رکورد خودش را تکرار کند. نصیری خوب ظاهر نشد.
سعید محمدپور کمبود پشتوانهسازی را هم یکی از ضعفهای اصلی دانست و تأکید کرد: فاصله بین دو مسابقه خیلی کم بود و این را نادیده نمیگیرم ولی معتقد میتوانستند بهتر مدیریت کنند. وقتی فقط روی چند نفر تمرکز کردند نتیجهاش نتایج بازیهای کشورهای اسلامی رقم میخورد. درحالیکه باید کنار اینها حداقل سه چهار وزنهبردار آماده دیگر هم میداشتیم تا بتوانند بدون فشار زیاد در بازیهای کشورهای اسلامی شرکت کنند و نتیجه بگیرند.
وی گفت: در حال حاضر فدراسیون وزنهبرداری تأکید میکند که هدفگذاری آنها برای بازیهای آسیایی ناگویا و المپیک لسآنجلس است، این هدف گذاری کاملاً درست اما مسیر غلط است. قطعاً در هر شرایط اگر مسیر اشتباه باشد، به مقصد نمیرسند. ما در جهانی باید نشان میدادیم نسبت به رقبای آسیایی مثل چین، ازبکستان و کرهشمالی در مسیر مدال هستیم، نه فقط امتیاز تیمی. نتیجه تیمی خوب است، اما اولویت وزنهبرداری ایران باید مدال باشد. چیزی که الان نمیبینیم. با این روند فقط اذهان عمومی را گول میزنیم و پیشرفتی اتفاق نمیافتد. قطعاً اگر از بزرگان بهشکل درست استفاده شود، وزنهبرداری میتواند دوباره به روزهای خوبش برگردد. اما تا زمانی که تصمیمگیریها محدود و نمادین باشد، مسیر همین است.
