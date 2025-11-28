به گزارش خبرنگار مهر، سجاد انوشیروانی عصر جمعه در نشست خبری فدراسیون وزنهبرداری و در پاسخ به انتقادها نسبت به عملکرد تیم در بازیهای کشورهای اسلامی ریاض اظهار کرد: پذیرفتنی است که تعداد مدالهای طلا کم بود، اما برای قضاوت باید شاخصهای مختلف را دید.
وی گفت: وزنهبرداری در حال پوستاندازی است و ما با وجود کمبودها در حال ساختن نسل جدید هستیم؛ طبیعی است که در این مسیر با چنین نتایجی مواجه شویم. نگاه ما به المپیک لسآنجلس و سپس المپیک ۲۰۳۲ است. مطمئن باشید نتیجه واقعی را در المپیک خواهید دید و روشن میشود که وزنهبرداری در مسیر ظرفیتسازی حرکت کرده است. شخصاً از نتایج هانگژو و المپیک پاریس دلخورم و نمیخواهم آن تجربه تکرار شود.
او افزود: جوانانی داریم که تا یک قدمی رقیبان بزرگ جهان رسیدهاند؛ کافی است روند رشد آنها را بررسی کنید.
انوشیروانی با اشاره به بازیهای آسیایی ناگویا گفت: عملکرد چهار ساله ما را در ناگویا بسنجید و آنجا از ما مطالبه کنید که چرا نتیجه مطلوب نگرفتید.
رئیس فدراسیون وزنهبرداری درباره وضعیت کراسفیت نیز توضیح داد: با آقای جلود صحبت کردیم و او توصیه کرد تمرکز اصلی روی وزنهبرداری باشد. ما تابع تصمیم وزیر هستیم؛ اگر تشخیص بدهند کراسفیت از وزنهبرداری جدا شود، تمکین میکنیم، و اگر ماندن آن را صلاح بدانند، با قدرت ادامه میدهیم. در این مدت کراسفیت را سازماندهی کردیم، کیفیت کار را بالا بردیم و حاشیهها را کاهش دادیم. جامعه کراسفیت گسترده شده و نیاز به مدیریتی قوی دارد؛ چه زیر نظر وزنهبرداری بماند و چه به فدراسیون دیگری سپرده شود.
