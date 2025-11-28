به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جلود رئیس فدراسیون جهانی وزنه‌برداری که برای تماشای ششمین دوره مسابقات بین‌المللی جام فجر به ایران آمده است، در نشست خبری که بعد از ظهر امروز (جمعه) در محل فدراسیون وزنه‌برداری برگزار شد، اظهار داشت: از خانواده وزنه‌برداری ایران بابت برگزاری این رویداد تشکر می‌کنم.

وی گفت: این میزبانی در دوره کوتاهی شکل گرفت و پس از هماهنگی با نادوی ایران به انجام رسید. با وجود آنکه زمان کم بود، اما نتایج خوبی داشتیم و ازبکستان و ایران و سایر کشورها رقابت نزدیکی داشتند. مهم بود که ایران یک رویداد برگزار کند و رکوردهای ثبت شده، حتی می‌تواند ثبت شود.



جلود درباره جلسه روز گذشته با وزیر ورزش و موضوع میزبانی ایران در یکی از مراحل انتخابی المپیک گفت: جلسه خوبی داشتیم. وزیر خیلی علاقه دارد که ایران میزبان مسابقات بزرگ باشد. پیشنهاداتی مطرح شد. ایران ظرفیت میزبانی بزرگ را دارد و حمایت می‌کنیم. قرار شد یکی از میزبان‌های انتخابی المپیک در قاره را بر عهده بگیریم. این هزینه هم دارد و تفاوت اولیه هم شد، اما باید از چند کشور دیگر هم بازدید کنید.



جلود درباره سیستم انتخابی المپیک گفت: در انتخابی المپیک پاریس یکسری ضعف‌ها داشتیم که سعی می‌کنیم برای دوره آینده در لس‌آنجلس برطرف کنیم. در دوره قبل اینگونه بود که اگر وزنه‌بردار در چند مسابقه شرکت نمی‌کرد، سهمیه نمی‌گرفت.

وی گفت: الان گروه‌بندی اوزان مختلف در ۶ دسته است و از آگوست سال آینده شروع می‌شود. وزنه‌برداران باید در ۵ رویداد از ۱۰ رویداد مدنظر مشخص شده شرکت کنند. کشورها می‌توانند در ۶ وزن و در هر کدام از بخش‌های مردان و بانوان ۳ نفر داشته باشند.

جلود تاکید کرد: هر کدام از آنها باید در ۵ رویداد شرکت کرده باشد و میانگین رکوردها برای تعلق یافتند سهمیه لحاظ می‌شود. در نهایت نیز برای هر وزن ۱۰ نفر سهمیه می‌گیرند، در حالی که برای المپیک پاریس ۱۲ نفر بود. من خیلی خوشبین هستم به وزنه‌برداری بانوان ایران برای در المپیک که هر سه سهمیه را بگیرد و حتی روی سکو بایستد.



رئیس فدراسیون جهانی وزنه‌برداری در پاسخ این موضوع که آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ در برخی کشورها حضور فعال دارد و در برخی دیگر نه، آیا نظارت و هماهنگی میان این آژانس و فدراسیون جهانی وجود دارد یا نه؟ گفت: ما با سازمان‌های مرتبط با مبارزه با دوپینگ قرارداد داریم. ITA (سازمانی که با هماهنگی با وادا، اقدام به اخذ دوپینگ از ورزشکاران می‌کند) ، وابسته به برنامه ما است، اما مستقل عمل می‌کند.

وی گفت: آنها در همه کشورها به طور مساوی می‌روند و کنترل می‌کنند. بعد از المپیک لندن تا المپیک پاریس که دوپینگ به صفر رسید، وادار فدراسیون جهانی وزنه‌برداری را تحسین کرد. به هر حال الان این ۱۰ انتخابی در یک بازه زمانی کمتر از دو سال تا سه ماه مانده به المپیک لس‌آنجلس برگزار می‌شود و وزنه‌برداران زیر نظر هستند.



جلود گفت: احترام خاصی برای وزنه‌برداری ایران قائل هستم و باور دارم که ایران در لس‌آنجلس افتخارآفرینی بیشتری می‌کند.



جلود درباره تفاوت‌های این دوره از جام فجر با دوره قبلی که ده سال قبل برگزار شده بود، گفت: چیزی تغییر نکرده، فقط سطح وزنه‌برداران ایرانی بسیار بالا رفته است.

