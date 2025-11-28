حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت وزنه‌برداری ایران و نگرانی برای عدم کسب مدال طلای مجموع گفت: پیشرفت در وزنه‌برداری یک شبه اتفاق نمی‌افتد. مصطفی جوادی که در مسابقات جهانی بحرین به مدال طلا رسید یا علیرضا یوسفی که در سنگین وزن در دوضرب صاحب مدال طلا شد، هیچکدام یک از این نتایج یک شبه رقم نخورده است. فدراسیون از پایه شروع کرده و جوانان و نوجوانان آن خوب نتیجه گرفتند اما ما فقط به ویترین اصلی آنکه تیم ملی بزرگسالان است نگاه می‌کنیم.

معیار قضاوت نباید یک طلای مجموع باشد

وی گفت: در حالی که باید به همه جوانب کار نگاه کرد، یک زمانی ما فقط یک طلا می‌گیریم و با همان یک مدال طلای مجموع می‌گویم عملکرد فدراسیون عالی بوده اما این نگاه درست نیست. روند و پیشرفت رکوردی وزنه‌برداران اهمیت دارد. علیرضا نصیری وزنه‌برداری بود که در جوانان به زور اول می‌شد اما حالا در رده بزرگسالان در مسابقات جهانی با مدعیان رقابت می‌کند و عنوان نایب قهرمانی را به دست می‌آورد.

روند پیشرفت رکوردی وزنه‌برداران دیده نمی‌شود



سرمربی اسبق تیم ملی وزنه‌برداری عنوان کرد: چرا این روند پیشرفت رکوردی وزنه‌برداران دیده نمی‌شود، فقط با یک مدال طلای مجموع فدراسیون قضاوت می‌شود؟ اگر در گذشته ما ۵ مدال طلای مجموع در اوزان مختلف داشتیم و الان نداریم آن وقت انتقادها درست است، اما کسی را نداشتیم که چنین شرایطی داشته باشد. فدراسیون تیم ۱۰۰ درصد آماده را تحویل نگرفته که حالا تیم ۵۰ درصد آماده را تحویل داده باشد.

موفقیت‌ها به پای یک نفر نوشته نمی‌شود



وی گفت: کار تیمی را فدراسیون انجام می‌دهد و نتیجه به پای یک نفر نوشته نمی‌شود. در حال حاضر برگزاری لیگ، حضور مستمر در مسابقات، توجه ویژه به بانوان، توجه ویژه به رده‌های پایه همه این کارها در حال انجام است که خروجی آن می‌شود یک تیم باکیفیت در رده بزرگسالان. قطعاً همه این موارد به زمان نیاز دارد. مگر می‌توان در کوتاه مدت در وزنه‌برداری به نتیجه رسید. ضمن اینکه مگر ما در گذشته به چند مدال طلای مجموع می‌رسیدیم که الان افت کرده باشیم؟

ساختن یک قهرمان سال‌ها طول می‌کشد

وی گفت: برای ساخته شدن یک قهرمان فاکتورهای زیادی نیاز است تا بتواند جایگزین یک قهرمان دیگر شود. این کار به راحتی صورت نمی‌گیرد. ساختن یک قهرمان سالیان سال زمان می‌برد. این یک واقعیت است. در ده سال گذشته مگر در وزنه‌برداری چند مدال طلای مجموع گرفتیم؟

فنی صحبت کنید و واقع‌بینانه انتقاد



توکلی تاکید کرد: به نظرم نباید در دو صورت اشتباه کنیم. نباید بگوییم با یک طلای مجموع فدراسیون شاهکار کرده و همچنین نباید بگوییم چون طلای مجموع نگرفتیم عملکرد فدراسیون بسیار ضعیف بوده است. من با این موضوع مخالف هستم. ما باید فنی صحبت کنیم و واقع‌بینانه هم انتقاد کنیم.

وزنه‌برداری با شرایط فعلی روبه جلوست



سرمربی اسبق تیم ملی وزنه‌برداری عنوان کرد: در حال حاضر وضعیت وزنه‌برداری با توجه به رکورد وزنه‌برداران روبه جلوست. در حال حاضر چهار سنگین وزن در اردوهای تیم ملی حضور دارند. این شکل کار کردن به زبان ساده است اما در عمل بسیار سخت است.



توکلی عنوان کرد: جوایزی که فدراسیون برای قهرمانان در نظر گرفته یا زیرساخت‌هایی که در حال انجام است، توجه ویژه‌ای که به بانوان شده و نتیجه آن را هم در بازی‌های کشورهای اسلامی دیدیم. جایی که اصلاً فکر نمی‌کردیم به مدال طلا رسیدیم. روی همه این مسائل کار شده و بهتر است آنها را ببینیم. مدام نگوییم چون طلای مجموع نداریم پس فدراسیون ضعیف کار می‌کند.



مدیران به خاطر فشار نباید وادار به قول دادن شوند



کارشناس وزنه‌برداری گفت: در ورزش هیچ چیزی قابل پیش‌بینی نیست و اصلاً نباید برای آینده قول داد. متأسفانه الان شرایط طوری شده که یک مدیر را وادار به قول دادن می‌کنند. اگر قول طلا بدهد مدیر خوبی است اگر قول ندهد مغرضانه به او انتقاد می‌کنند.این رویه اصلاً درست نیست.

پیش‌بینی کار مدیر یا مربی نیست

‌توکلی خاطرنشان کرد: باید یک رویکرد و فضای واقعی را ترسیم کنیم. پیش‌بینی کار من مربی یا مدیر نیست. ما زمانی ورزشکار بودیم و الان در کسوت مربی یا مدیر فعالیت می‌کنیم. همه تلاشمان را هم به کار می‌گیریم اما هیچ چیزی در آینده مشخص نیست. من مربی می‌دانم که ورزشکارم شانس کسب مدال طلا را دارد، اما آیا در روز مسابقه شرایط او را می‌دانم قطعاً خیر.



وی گفت: کسانی که روی کاغذ پیش بینی می‌کنند اگر هنر دارند در عمل کار کنند و به مدال برسند. به عنوان مثال من سرمربی به یک سری امکانات و حمایت‌ها نیاز دارم و در صورت تحقق آن می‌توانم بگوییم تلاش می‌کنیم به موفقیت برسیم. این کاملاً یک حرف حرفه‌ای است و بقیه صحبت‌ها به خاطر رها شدن از فشارهاست.