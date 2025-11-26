  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۵ آذر ۱۴۰۴، ۹:۴۳

رئیس فدراسیون جهانی وزنه‌برداری به ایران می‌آید

محمد جلود رئیس فدراسیون جهانی وزنه‌برداری برای حضور در مسابقات جام فجر پنج‌شنبه به ایران خواهد آمد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بین المللی جام فجر وزنه‌برداری از پنجم آذرماه آغاز خواهد شد. تیم ملی وزنه‌برداری با ترکیب کامل در این مسابقات حضور خواهد داشت. ۷ کشور برای حضور در این مسابقات اعلام آمادگی کردند و مسابقات در روزهای ششم و هفتم آذرماه پیگیری می‌شود.

محمد جلود رئیس فدراسیون جهانی وزنه‌برداری روز پنج‌شنبه به ایران خواهد آمد و مسابقات را از نزدیک پیگیری می‌کند.

رقابت‌های بین‌المللی جام فجر بعد از ۵ سال دوباره از سر گرفته شده و جایزه این مسابقات هم دلاری خواهد بود.

برنامه ششمین دوره رقابت‌های بین‌المللی وزنه برداری جام فجر- تهران ۱۴۰۴ به شرح زیر است:

پنج شنبه ۶ آذر

* دسته ۶۰ و ۶۵ کیلوگرم ساعت ۱۰
* دسته ۷۱ و ۷۹ کیلوگرم ساعت ۱۵
* دسته ۸۸ کیلوگرم ساعت ۱۷:۳۰

جمعه ۷ آذر

* دسته ۹۴ کیلوگرم ساعت ۱۰
* دسته ۱۱۰ و ۱۱۰+ کیلوگرم ساعت ۱۵

کد خبر 6668063
سیده فرزانه شریفی

