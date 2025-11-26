به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بین المللی جام فجر وزنه‌برداری از پنجم آذرماه آغاز خواهد شد. تیم ملی وزنه‌برداری با ترکیب کامل در این مسابقات حضور خواهد داشت. ۷ کشور برای حضور در این مسابقات اعلام آمادگی کردند و مسابقات در روزهای ششم و هفتم آذرماه پیگیری می‌شود.

محمد جلود رئیس فدراسیون جهانی وزنه‌برداری روز پنج‌شنبه به ایران خواهد آمد و مسابقات را از نزدیک پیگیری می‌کند.

رقابت‌های بین‌المللی جام فجر بعد از ۵ سال دوباره از سر گرفته شده و جایزه این مسابقات هم دلاری خواهد بود.

برنامه ششمین دوره رقابت‌های بین‌المللی وزنه برداری جام فجر- تهران ۱۴۰۴ به شرح زیر است:

پنج شنبه ۶ آذر

* دسته ۶۰ و ۶۵ کیلوگرم ساعت ۱۰

* دسته ۷۱ و ۷۹ کیلوگرم ساعت ۱۵

* دسته ۸۸ کیلوگرم ساعت ۱۷:۳۰

جمعه ۷ آذر

* دسته ۹۴ کیلوگرم ساعت ۱۰

* دسته ۱۱۰ و ۱۱۰+ کیلوگرم ساعت ۱۵