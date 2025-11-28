به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری محمد جلود، رئیس فدراسیون جهانی وزنه‌برداری، امروز در روز پایانی مسابقات بین‌المللی جام فجر در تهران برگزار شد.

مهدی علی‌نژاد، دبیرکل کمیته ملی المپیک، در این نشست گفت حضور دوباره جلود در ایران آن هم در فاصله کمتر از دو ماه، نشانه توجه ویژه فدراسیون جهانی به وزنه‌برداری ایران است.

وی گفت: جلود از کشور دوست و همسایه، عراق، می‌آید؛ کشوری با اشتراکات فرهنگی فراوان با ایران، و همین نزدیکی فرهنگی می‌تواند تعاملات ایران با فدراسیون جهانی را تقویت کند.

علی‌نژاد با اشاره به فضای آرام و اعتمادسازی بین فدراسیون جهانی و کمیته بین‌المللی المپیک افزود: باید قدردان جلود بود که نقش مهمی در رفع خطر حذف وزنه‌برداری از المپیک داشت. به گفته او، جلود در دیدار با وزیر ورزش نیز از نبود میزبانی‌های بزرگ در ایران طی سال‌های اخیر ابراز تأسف کرده و ابراز امیدواری کرده است که کشورمان میزبان رقابت‌های رنکینگ‌دار جهانی باشد. فدراسیون جهانی هم ایران را شریک خود می‌داند.

دبیرکل کمیته ملی المپیک همچنین خاطرنشان کرد که قرار است کار مشترکی درباره عملکرد تیم‌ها در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین و بازی‌های کشورهای اسلامی ریاض انجام شود تا نقاط قوت و ضعف بررسی و به فدراسیون‌ها و افکار عمومی اعلام شود؛ چراکه تجربه این رویدادها می‌تواند به آماده‌سازی برای ناگویا کمک کند.

وی با اشاره به کسب ۲ مدال طلا در بحرین و ۳ مدال طلا در ریاض گفت این نتایج هم فرصت است و هم تهدید، زیرا رقبای آسیایی ایران در رنکینگ‌ها جدی هستند و انتظار از وزنه‌برداری بالاست. او تأکید کرد که رضازاده و انوشیروانی ارزیابی دقیقی از وضعیت تیم دارند.

علی‌نژاد عنوان کرد: ارزیابی عملکرد تنها محدود به تعداد مدال‌ها نیست. در گذشته ناظر رسمی وجود داشت و اکنون به دلیل حساسیت فدراسیون‌ها این روند دشوار شده، به همین دلیل سه ناظر مخفی تعیین شده‌اند تا بدون شناخته شدن، عملکردها را دقیق‌تر بررسی کنند.

