تیم فوتسال دانش آموزان ایران به برزیل باخت

به گزارش خبرگزاری مهر، در اولین بازی مرحله یک چهارم نهایی فوتسال پسران در رقابت‌های قهرمانی فوتسال دانش‌آموزان جهان، دوشنبه شب تیم فوتسال پسران ایران مقابل برزیل۳ قرار گرفت و با شکست ۵ بر ۳ مقابل میزبان از راهیابی به جمع چهار تیم پایانی بازماند.

پسران ایران که در نیمه اول نبض بازی را در اختیار گرفته بودند، فرصت‌های فوق‌العاده‌ای را مقابل دروازه برزیل از کف دادند. این تیم بر روی مهارت فردی برزیلی‌ها دروازه خود را گشوده دید اما بلافاصله این گل را توسط صفری پاسخ داد تا با تساوی یک بر یک راهی رختکن شوند.

در شروع نیمه دوم باز هم حملات ایران به نتیجه نرسید تا برخلاف جریان بازی، برزیل به گل دوم برسد و در ادامه نیز گل سوم و چهارمش را در دفاع شتابزده ایران به ثمر برساند. دانش‌آموزان پسر کشورمان در ادامه بازی با دو گل آرمین دهقانی و حمید رستگار نتیجه را به حداقل اختلاف رسانده و به بازی برگشتند اما بلافاصله پس از اینکه دروازه خالی را برای ثبت گل چهارم از دست دادند، دروازه خود را برای چهارمین بار گشوده دیدند. گل پنجم برزیل نیز پاسخی به فرصت‌های از دست رفته ایران بود تا بازی با حساب ۵ بر ۳ به سود میزبان به پایان برود.

تیم‌ملی فوتسال دانش‌آموزی پسران با این نتیجه از فردا برای مقام پنجم تا نهم به میدان خواهد رفت.

امروز همچنین تیم‌ملی فوتسال دانش‌آموزی دختران ایران که از صعود بازمانده بود برای تعیین رتبه خود در این رقابت‌ها برابر مجارستان بازی کرد و موفق با نتیجه ۸ بر صفر شکست سنگینی را به حریف اروپایی خود تحمیل کند.