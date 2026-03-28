هلاکت و زخمی شدن ۱۲ صهیونیست/فرار جنگنده جاسوسی اشغالگران در شرق لبنان

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: انصارالله یمن برای اولین بار از آغاز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، مناطقی از سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار داد.

شبکه المیادین اعلام کرد که رسانه‌های صهیونیستی لحظاتی پیش مدعی شدند که برای اولین بار از آغاز جنگ با ایران، چند موشک از یمن به سمت جنوب شلیک شده است.

همزمان نیز صدای آژیر حمله هوایی در مناطق جنوبی سرزمین‌های اشغالی از جمله ایلات، نقب و عراد به صدا درآمده است.

نیروهای مسلح یمن در اولین بیانیه عملیاتی خود ضمن تایید حمله به سرزمین‌های اشغالی، بر تداوم حملات تا توقف تجاوز آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران و محور مقاومت تاکید کردند.

متن کامل اولین بیانیه عملیاتی نیروهای مسلح یمن به شرح زیر است:

«بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحیمِقال تعالی: { یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡکُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَکُمۡ } صدق الله العظیم

در اجرای آنچه در بیانیه قبلی نیروهای مسلح یمن در خصوص دخالت نظامی مستقیم، در حمایت و پشتیبانی از جمهوری اسلامی ایران و جبهه‌های مقاومت در لبنان، عراق و فلسطین آمده بود، و با توجه به ادامه تشدید نظامی و هدف قرار دادن زیرساخت‌ها و ارتکاب جنایات و کشتارها علیه برادرانمان در لبنان، ایران، عراق و فلسطین، نیروهای مسلح یمن با یاری خداوند متعال و با توکل بر او، اولین عملیات نظامی خود را اجرا کردند و آن با شلیک یک دسته از موشک‌های بالستیک بود که اهداف نظامی حساس دشمن اسرائیلی در جنوب فلسطین اشغالی را هدف قرار داد.

این عملیات همزمان با عملیات قهرمانانه‌ای انجام شد که برادران مجاهد در ایران و حزب‌الله لبنان در حال اجرای آن هستند و عملیات با موفقیت و به فضل خداوند متعال به اهداف خود دست یافت.

عملیات ما با یاری خداوند متعال ادامه خواهد یافت تا اهداف اعلام‌شده محقق شود، همان‌طور که در بیانیه قبلی نیروهای مسلح آمده بود، و تا زمانی که تجاوز به همه جبهه‌های مقاومت متوقف گردد.»

هلاکت و زخمی شدن ۱۲ صهیونیست در موشک باران مناطق مرکزی فلسطین اشغالی

جبهه داخلی رژیم صهیونیستی از به صدا درآمدن آژیر خطر پس از رصد حمله موشکی از ایران خبر داد.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی از حمله موشکی ایران به دو منطقه النقب و دیمونا در جنوب سرزمین های اشغالی خبر داد.

جبهه داخلی رژیم اشغالگر همچنین اعلام کرد که مناطق مرکزی فلسطین اشغالی به ویژه تل آویو و قدس اشغالی هدف حملات موشکی ایران قرار گرفته و صدای آژیر خطر در مناطق اغوار، بئر السبع، غرب النقب، دیمونا و عراد به صدا درآمده است.

رسانه ها از شنیده شدن صدای چند انفجار در آسمان قدس اشغالی پس از حمله موشکی ایران و رصد شلیک موشک به تل آویو و النقب و بئر السبع خبر دادند.

سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی به وارد آمدن خسارت به چند ساختمان در منطقه بیت شیمش در غرب قدس اشغالی اذعان کرد و پایگاه عبری «واللا» هم اعلام کرد در این حمله دست کم ۱۱ صهیونیست زخمی شده اند که حال برخی از آنها وخیم است.

رسانه ها اعلام کردند که در این حمله یک نیروی امنیتی صهیونیست هم کشته شده است و بر اثر اصابت موشک ایرانی در اشتاؤول نزدیک بیت شمش، بیش از ۱۰۰ خودرو تخریب و چندین ساختمان آسیب دیده است.

شهادت دو خبرنگار شبکه های المنار و المیادین در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی

خبرها از شهادت دو خبرنگار سرشناس لبنانی در حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان حکایت دارد.

بر اساس این گزارش، در حمله پهپادی رژیم اشغالگر به جنوب لبنان، «علی شعیب» خبرنگار شبکه تلویزیونی المنار و «فاطمه فتونی» خبرنگار شبکه تلویزیونی المیادین به شهادت رسیدند.

رسانه ها اعلام کردند که «محمد فتونی» تصویربردار خبری همراه با فاطمه فتونی و علی شعیب خبرنگاران المیادین و المنار هم در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده است.

کمین آتشین حزب الله برای نظامیان صهیونیست/ انهدام سه مرکاوا در جنوب لبنان

مرکز اطلاع رسانی جنگی مقاومت اسلامی حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد: پس از مشاهده تحرکات یگانی از نظامیان دشمن اسرائیلی در نزدیکی منطقه «بیدر الفقعانی» در شهرک الطیبه که به سمت رودخانه لیتانی در منطقه «بیدر النهر» پیشروی می‌کردند، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۰۰:۳۰ بامداد شنبه ۲۸ مارس ۲۰۲۶ آنها را به کمین آتشین و محکمی کشاندند.

در ادامه این بیانیه آمده است: مجاهدان حزب الله، نظامیان صهیونیست را با موشک، گلوله‌های توپخانه و پهپادهای تهاجمی هدف قرار دادند. منطقه کمین به یک میدان کشتار تبدیل و تلفات سنگینی به دشمن وارد شد. نظامیان دشمن در زیر آتش سنگین و پوشش دود، در تلاش برای بازیابی کشته‌ها و زخمی‌های خودتلاش کردند و بالگردها تلفات آنها را در منطقه بیدر الفقعانی تخلیه کردند و این عملیات چند ساعت ادامه داشت.

در عملیاتی دیگر، حزب الله دو تانک مرکاوای ارتش اشغالگر را ساعت ۰۲:۳۰ بامداد شنبه در منطقه الخزّان فی شهرک القنطرة با موشک های هدایت شونده هدف قرار دادند و تلفات مستقیم به صهیونیست ها وارد کردند. یک مرکاوا هم در شهرک دبل هدف پهپاد انفجاری حزب الله قرار گرفت و منهدم شد.

ساعت ۰۴:۰۰ صبح هم آشیانه توپخانه ارتش اشغالگر در منطقه الزاعورة هدف حمله گسترده موشکی رزمندگان حزب الله قرار گرفت.

شهرک المالکیه ساعت ۰۵:۰۰ و شهرک آویویم ساعت ۰۵:۱۵ صبح هدف حمله موشکی مجاهدان مقاومت اسلامی قرار گرفتند.

همچنین ساعت ۰۴:۰۰ صبح مرکز تجمع نظامیان صهیونیست و تجهیزات و خودروهای آنها در شهرک «دبل» هدف حمله گسترده موشکی قرار گرفت.

بلومبرگ: کشورهای خلیج‌فارس از جنگ خسته شده‌اند

یک رسانه غربی نوشت: کشورهای خلیج فارس از جنگ خسته شده‌اند و معتقدند که آمریکا در جنگ با ایران راهبرد ندارد.

بلومبرگ در گزارشی نوشت: کشورهای حاشیه خلیج فارس به طور فزاینده ای از جنگ آمریکا علیه ایران خسته شده اند.

این رسانه بین المللی افزود: کشورهای خلیج فارس در محافل خصوصی، تضمین های امنیتی آمریکا را زیرسئوال می برند.

بلومبرگ نوشت: کشورهای خلیج فارس نگرانی خود را درباره راهبرد نداشتن آمریکا در جنگ علیه ایران ابراز می کنند.

این رسانه غربی، دلیل مورد حمله قرار گرفتن کشورهای حاشیه خلیج فارس را وجود پایگاه های آمریکا در این کشورها عنوان کرد و افزود: این کشورها، ارزش میزبانی از پایگاه های آمریکا را زیرسئوال می برند.

بلومبرگ افزود: کشورهای حاشیه خلیج فارس نگران هستند که آمریکا آنها را در شرایطی که تنگه هرمز تحت کنترل ایران است، رها کند.

هشدار فیدان درباره بازی در زمین رژیم صهیونیستی

وزیر امور خارجه ترکیه به کشورهای اسلامی و عربی درباره بازی در زمین رژیم صهیونیستی و همکاری با این رژیم علیه ایران هشدار داد.

هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه با اشاره به تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران اعلام کرد: جهان هزینه جنگی را می پردازد که اسرائیل طراحی کرده است.

وی، تجاوز به خاک ایران را در راستای اهداف سیاسی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی ارزیابی کرد.

وزیر امور خارجه ترکیه، جنگ علیه ایران را غیرقانونی عنوان کرد و افزود: این تحولات حاکی از آن است که جهان نتوانسته در مورد مسائل اساسی به اسرائیل فشار وارد کند.

فیدان گفت: متاسفانه منطقه گام به گام وارد بازی طراحی شده توسط اسرائیل می شود.

وی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی دنبال ایجاد تفرقه بین کشورهای اسلامی است، درباره سوءاستفاده این رژیم از گروهک‌های تجزیه‌طلب کرد علیه ایران هشدار داد.

حمایت عمان از پاسخ ایران به تجاوز آمریکایی-صهیونیستی

وزیر امور خارجه عمان، اقدام ایران در هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکا در منطقه را پاسخی منطقی به تجاوز واشنگتن و تل‌آویو اعلام کرد.

روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال در گزارشی نوشت: عمان تنها کشور از میان ۶ کشور خلیج‌فارس است که از امضای بیانیه مشترکی که این هفته صادر شد و حملات ایران و متحدانش را محکوم می‌کند، خودداری کرد.

براساس این گزارش، بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان حملات ایران به شهرهایی مانند دبی، منامه و دوحه را «تنها گزینه منطقی» در پاسخ به بمباران آمریکا و رژیم صهیونیستی توصیف کرد.

ترامپ: ایران از هفده جهت به ناو فورد حمله کرد

رئیس‌جمهوری آمریکا با اذعان به توان نظامی ایران، درباره دلیل فرار بزرگترین ناو هواپیمابر دنیا گفت: ایران از هفده‌ جهت حمله کرد و ما مجبور به فرار شدیم.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حضور یک مجمع سرمایه‌گذاری سعودی در میامی از حمله موفق جمهوری اسلامی ایران به «بزرگترین ناو هواپیمابر جهان» پرده برداشت.

ترامپ با اشاره به عملیات ایران علیه ناو هواپیمابر یواس‌اس جرالد فورد گفت: ایران از ۱۷ جهت به بزرگترین ناو هواپیمابر دنیا حمله کرد. ما برای نجات جانمان فرار کردیم.

اظهارات ترامپ در حالی مطرح می‌شود که پیش‌تر پنتاگون دلیل از کار افتادن این ناو غول‌پیکر را «آتش‌سوزی در رختشویخانه» اعلام کرده بود.

افزایش تلفات صهیونیست‌ها

داده‌های رسانه‌های صهیونیستی در میان سانسورهای فراوان نشان می‌دهد که از آغاز حملات علیه ایران در ۲۸ فوریه، ۲۲ صهیونیست کشته و بیش از ۵۰۰۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

طبق داده‌های یک مرکز صهیونیستی موسوم به «مؤسسه مطالعات امنیت اسرائیل»، حملات به اراضی اشغالی به ۲۲ کشته و بیش از ۵۰۰۰ زخمی منجر شده است. از آغاز درگیری، ایران بیش از ۵۵۰ موشک و بیش از ۷۶۵ پهپاد به سمت اراضی اشغالی شلیک کرده است.

داده‌های این مرکز که البته همسو با سیاست‌های سانسور و مخفی نگه داشتن آمار واقعی کشته شدگان منتشر شده است، نشان می‌دهد که تل‌آویو با ۱۵۱۵ نفر بیشترین تعداد تخلیه را ثبت کرده است و پس از آن دیمونا با تقریباً ۹۷۵ نفر، عراد با ۶۰۰ نفر و بئرشبع با ۵۰۵ نفر قرار دارند.

علاوه بر این، ۶۵۰ نفر از ساکنان بیت شمش، ۱۶۰ نفر از بنی براک، ۸۰ نفر از راملا، ۷۵ نفر از گیواتایم، ۴۵ نفر از رامات گان و ۷۰ نفر از شهر عرب‌نشین زرزیر در شمال اراضی اشغالی تخلیه شده‌اند.

منبع یاد شده از تخلیه ۴۰ نفر از ساکنان کریات شمونه، ۲۵ نفر از تیرات کارمل، ۲۰ نفر از امک حفر، ۲۰ نفر از هولون و ۲۰ نفر از کفر قاسم خبر داد و توضیح داد که کابینه رژیم در طول تشدید تنش‌ها، مردم را با هزینه خود به هتل‌های ویژه در ایلات منتقل می‌کند.

همچنین، در تازه ترین موج حملات موشکی ایران به تل آویو ، یک اسرائیلی کشته و چند نفر دیگر زخمی شدند.

سازمان اورژانس رژیم صهیونیستی گزارش داد که ترکش‌های یک موشک خوشه‌ای که توسط ایران شلیک شده بود، یک کشته و تعدادی زخمی برجای گذاشت و به ساختمان‌ها و خودروها خسارت وارد کرد.

بنا به اعلام منبع یاد شده، ترکش‌ها در ۱۰ نقطه از تل‌آویو، رمت گن و گفعاتیم در مرکز سرزمین های اشغالی پراکنده شده‌اند.

از سوی دیگر، سازمان پخش رژیم اسرائیل نیز اعلام کرد که در پی سقوط ترکش‌های موشکی، خسارات جدی به ساختمان‌ها، خیابان‌ها و خودروها در چندین نقطه در تل‌آویو وارد شده است.

حملات موشکی جمهوری اسلامی ایران به سرزمین های اشغالی و پایگاه های آمریکا در منطقه در واکنش به تجاوز مشترک دشمنان آمریکایی و صهیونیستی به ایران صورت می گیرد که از ۲۸ فوریه آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

آتش‌سوزی در پالایشگاه بحرین

منابع محلی از وقوع آتش‌سوزی گسترده در مجتمع پالایشگاه BAPCO در منطقه ریفا بحرین خبر می‌دهند. این آتش سوزی در پی حملات موشکی ایران به مواضع و پایگاه های آمریکا در بحرین روی داد.

این پالایشگاه یکی از مهم‌ترین تأسیسات نفتی بحرین و از شریان‌های حیاتی متحدان آمریکا در جنوب خلیج فارس محسوب می‌شود.

منابع عربی همچنین از اصابت موشک های ایرانی به یک کارخانه در مرز بحرین و دیگری در پالایشگاه پابکو خبر دادند.

منابع یاد شده همچنین به شنیده شدن صدای انفجار شدید در پایگاه آمریکایی الجفیر در کشور بحرین اشاره کردند.

انفجارهای متعدد در امارات

درهمین حال، وزارت دفاع امارات اعلام کرد در حال تلاش برای مقابله با حملات موشکی و پهپادی ایران است.

بعد از حملات موشکی ایران، انفجارهای متعدد در امارات گزارش شده است.

حملات پهپادی به مراکز نظامی آمریکا

منابع عربی همچنین اعلام کردند که صدای انفجار در چندین پایگاه نظامی آمریکا در کشورهای مختلف منطقه از جمله بحرین و عراق درپی حملات پهپادی شنیده شده است و یک انفجار در پایگاه نظامی آمریکا در اربیل رخ داده است.

در همین حال، گزارش‌هایی از حمله با استفاده از پهپاد به مقر پشتیبانی لجستیکی سفارت آمریکا در اطراف فرودگاه بغداد منتشر شده که نشان‌دهنده هدف قرار گرفتن مراکز حساس مرتبط با حضور نظامی واشنگتن در عراق است.

هدف قرار گرفتن جنگنده اف-16 آمریکا

فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) فرود اضطراری یک جنگنده اف۱۶ را تایید کرد.

در پی انتشار اخباری از اصابت یک جنگنده آمریکایی در آسمان ایران، برخی رسانه‌های صهیونیست گزارش دادند که یک جنگنده آمریکایی F-۱۶ اکنون در حال فرود اضطراری در عربستان سعودی است.

این درحالیست که سنتکام فرود اضطراری یک جنگنده اف۱۶ را تایید کرد.

اذعان نیویورک‌تایمز به دست برتر ایران

یک رسانه آمریکایی اعلام کرد که ایران موفق‌ترین مهار کننده قدرت نظامی آمریکا پس از جنگ جهانی دوم به شمار می‌رود.

روزنامه نیویورک تایمز آمریکا در گزارشی اعلام کرد که هیچ کشوری پس از جنگ جهانی دوم به اندازه ایران در تضعیف قابلیت‌های نظامی ایالات متحده موفق نبوده است.

بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی ایران توانسته است در دوران پس از جنگ جهانی دوم، به طور مؤثری قابلیت‌های نظامی و نفوذ ایالات متحده را در منطقه و جهان به چالش بکشد و در این زمینه از سایر کشورها موفق‌تر عمل کند.

آمریکا و رژیم صهیونیستی، روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) با تجاوز به خاک ایران، آیت الله سید علی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی و تعدادی از مقامات ارشد نظامی و مردم را به شهادت رساندند. بیش از ۱۷۰ دانش آموز نیز در بمباران مدرسه میناب توسط آمریکا به شهادت رسیدند.

ایران در چارچوب حق قانونی خود برای دفاع مشروع، سرزمین های اشغالی و پایگاه های آمریکا در منطقه را هدف قرار داد و مانع عبور کشتی های وابسته به تل آویو و واشنگتن از تنگه هرمز شد.

گروه های مقاومت عراق و لبنان در حمایت از ایران به مقابله با تهاجم دشمن صهیونیست و آمریکای جنایتکار پرداختند. پیشتر، مقاومت یمن اعلام کرده بود که در زمان مقتضی به این عملیات خواهد پیوست.