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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۳۹

تکرار بدعهدی ترامپ در حمله به زیرساخت‌ها؛۲نیروگاه اصفهان هدف قرار گرفت

تکرار بدعهدی ترامپ در حمله به زیرساخت‌ها؛۲نیروگاه اصفهان هدف قرار گرفت

اصفهان -معاون امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان با اشاره به حمله صورت‌گرفته به برخی زیرساخت‌های انرژی در استان اصفهان گفت: ۲ نیروگاه ۹۰۰ و ۲۵۰ مگاواتی در استان مورد حمله موشکی قرار گرفت.

اکبر صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حمله به برخی زیرساخت‌های انرژی در استان اصفهان اظهار کرد: این اقدام در حالی صورت گرفت که دونالد ترامپ پیش‌تر مدعی شده بود حمله‌ای به زیرساخت‌های انرژی انجام نخواهد شد، اما اتفاقات رخ داده نشان داد که این ادعا نیز مانند بسیاری از وعده‌های دیگر او فاقد اعتبار بوده است.

وی با بیان اینکه دشمن آمریکایی صهیونی به دو نیروگاه ۹۰۰ و ۲۵۰ مگاواتی در استان اصفهان حمله کرده است، افزود: زیرساخت‌های انرژی از مهم‌ترین بخش‌های پشتیبان تولید و صنعت کشور به شمار می‌روند و هرگونه تعرض به آن‌ها با هدف ایجاد اخلال در روند تولید و ایجاد فشار اقتصادی صورت می‌گیرد.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان ادامه داد: دستگاه‌های مسئول در استان بلافاصله پس از وقوع حادثه موضوع را در دستور کار قرار دادند و اقدامات لازم برای بررسی ابعاد مختلف آن و تأمین امنیت زیرساخت‌ها انجام شده است.

صالحی با تأکید بر اینکه فعالیت‌های تولیدی در مجموعه فولاد مبارکه با مدیریت شرایط و تلاش نیروهای فنی ادامه دارد، تصریح کرد: دشمنان همواره تلاش کرده‌اند با ایجاد اختلال در زیرساخت‌های حیاتی کشور، روند توسعه و تولید را تحت تأثیر قرار دهند اما تجربه نشان داده این اقدامات به نتیجه مطلوب آن‌ها نخواهد رسید.

وی خاطرنشان کرد: تقویت ضریب امنیتی زیرساخت‌های صنعتی و انرژی در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار دارد و با هرگونه اقدام مخرب علیه منافع کشور برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.

کد مطلب 6785059

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    نظرات

    • IR ۲۳:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
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      تا جنگ به خود آمریکا کشیده نشه هیچ ترمزی برای حمله به زیرساخت ها متصور نیست. اروپایی ها متوجه شده اند به سمت بردگی کشیده می شوند اما در مقابله با آن عزم و اراده ای ندارند، چه بسا به یک نهیب نیاز داشته باشند تا به خودشون بیان.
    • فاطمه IR ۰۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۸
      0 0
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      علی یارتون! مگه قرار نبود زیرساختهای آب و برق اسرائیل و کشورهای میزبان آمریکا رو بزنیم؟
    • احمد IR ۰۹:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۸
      0 0
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      کدام عهد؟!اینهامیخواهندهزینه های سنگینی بردوش مابگذارند.درجنگ ۱۲روزه توان رزمی ماراسنجیدند،عقب نشینی کردند،رفتندخودراآماده کردنددوباره حمله کردند.الآن تنهاهدفشان نابودی زیرساختهاوتضعیف ایران بعدازجنگ است.اینبارولی باهزینه بالاپیروزمیشویم وجنگ تمام میشود.دشمن میرودوبسرعت خودرابازسازی میکندوباز باتوان بیشترباایرانی میجنگدکه هنوزنتوانسته زخمهایش راترمیم کند!مااکنون بایدبسرعت اسرائیل رازمین گیرکنیم تاآمریکارامجبوربه پذیرش شکست وعقب نشینی کندوجنگ باهزینه کمترپایان یابد.قرارنیست یک برنده فرسوده باشیم!
    • IR ۰۹:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۸
      0 0
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      خب پس چرا مقابله به مثل نمیکنید؟
    • IR ۱۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۸
      0 0
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      خدالعنتشون کنه با این جنگشون که حمله می کنندبه زیر ساخت
    • IR ۱۲:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۸
      0 0
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      البته که نیروگاه های اختصاصی فولاد سپاهان بوده و دوما که به خود نیروگاه نخورده و محوطه بیرونش بوده وگرنه آتش سوزی گسترده میداد
    • IR ۱۳:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۸
      0 0
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      ترامپ حقیر پست تر از آنست که به تعهد پایند باشد . نیروگاه‌های آمریکا و پالایشگاههای دشمن را در خاک آمریکا بزنید . خاک آمریکا را باید به لرزه درآورد

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