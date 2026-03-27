اکبر صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حمله به برخی زیرساخت‌های انرژی در استان اصفهان اظهار کرد: این اقدام در حالی صورت گرفت که دونالد ترامپ پیش‌تر مدعی شده بود حمله‌ای به زیرساخت‌های انرژی انجام نخواهد شد، اما اتفاقات رخ داده نشان داد که این ادعا نیز مانند بسیاری از وعده‌های دیگر او فاقد اعتبار بوده است.

وی با بیان اینکه دشمن آمریکایی صهیونی به دو نیروگاه ۹۰۰ و ۲۵۰ مگاواتی در استان اصفهان حمله کرده است، افزود: زیرساخت‌های انرژی از مهم‌ترین بخش‌های پشتیبان تولید و صنعت کشور به شمار می‌روند و هرگونه تعرض به آن‌ها با هدف ایجاد اخلال در روند تولید و ایجاد فشار اقتصادی صورت می‌گیرد.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان ادامه داد: دستگاه‌های مسئول در استان بلافاصله پس از وقوع حادثه موضوع را در دستور کار قرار دادند و اقدامات لازم برای بررسی ابعاد مختلف آن و تأمین امنیت زیرساخت‌ها انجام شده است.

صالحی با تأکید بر اینکه فعالیت‌های تولیدی در مجموعه فولاد مبارکه با مدیریت شرایط و تلاش نیروهای فنی ادامه دارد، تصریح کرد: دشمنان همواره تلاش کرده‌اند با ایجاد اختلال در زیرساخت‌های حیاتی کشور، روند توسعه و تولید را تحت تأثیر قرار دهند اما تجربه نشان داده این اقدامات به نتیجه مطلوب آن‌ها نخواهد رسید.

وی خاطرنشان کرد: تقویت ضریب امنیتی زیرساخت‌های صنعتی و انرژی در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار دارد و با هرگونه اقدام مخرب علیه منافع کشور برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.