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۸ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۴۹

۴ معیار اصلی برای انتخاب محصولات آرایشی و بهداشتی

۴ معیار اصلی برای انتخاب محصولات آرایشی و بهداشتی

مدیرکل دفتر فراورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، معیارهای انتخاب محصولات آرایشی و بهداشتی سالم و اصل را تشریح کرد.

محمود آل‌بویه، مدیرکل دفتر فراورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، معیارهای انتخاب محصولات آرایشی و بهداشتی سالم و اصل را تشریح کرد.

‌ آل‌بویه با تأکید بر ضرورت آگاهی مصرف‌کنندگان اظهار داشت: انتخاب محصول آرایشی و بهداشتی ایمن، بر پایه ۴ معیار کلیدی استوار است که رعایت آن‌ها برای حفظ سلامت شهروندان ضروری است.

‌وی گفت: مهم‌ترین معیار، بررسی کد اصالت ۱۵ رقمی درج‌شده روی بسته‌بندی و استعلام آن از طریق سامانه رسمی TTAC.ir یا ارسال پیامک است. در صورت وجود کد UID ۲۰ رقمی نیز حتماً آن را استعلام کنید.

‌مدیرکل فراورده‌های آرایشی و بهداشتی افزود: محصول اصل باید دارای بسته‌بندی سالم، درج صحیح اطلاعات به زبان فارسی، نام و مشخصات تولیدکننده یا واردکننده، تاریخ تولید و انقضا و قیمت مصرف‌کننده باشد.

‌ آل‌بویه تصریح کرد: هر محصول آرایشی و بهداشتی مجاز، پیش از عرضه باید تأییدیه‌های ایمنی، ترکیبات و شرایط تولید را از سازمان غذا و دارو اخذ کرده باشد. وجود نشان سیب سلامت یا شماره پروانه ساخت، نشانه قانونی بودن محصول است.

وی تأکید کرد: حتی اگر محصولی دارای تمام مشخصات ظاهری باشد، باید فقط از داروخانه‌ها، فروشگاه‌های مجاز و مراکز دارای پروانه کسب خریداری شود. خرید از صفحات ناشناس مجازی، بازارهای غیررسمی یا دستفروشان، ریسک دریافت محصول تقلبی را به‌شدت افزایش می‌دهد.

هشدار سلامت‌محور مدیرکل غذا و دارو

آل‌بویه در پایان هشدار داد: محصولات فاقد این ۴ معیار، نه‌تنها ممکن است بی‌اثر باشند، بلکه می‌توانند حاوی سرب، جیوه، کورتون یا آلودگی‌های میکروبی باشند که عوارض جبران‌ناپذیری برای پوست، مو و سلامت عمومی ایجاد می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: مصرف‌کنندگان با رعایت این معیارهای ساده، هم از سلامت خود محافظت می‌کنند و هم با خرید محصولات مجاز داخلی، از تولید ملی حمایت می‌نمایند.

کد مطلب 6784019
محدثه رمضانعلی

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    نظرات

    • علی IR ۱۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۸
      3 2
      پاسخ
      سلام چیزی که خیلی مهمه اینه الان ساختار های هرمی وارد فروش محصولات آرایشی غیر مجاز شدند ولی مردم نمیدونن چجوری گزارش بدن. اگه روشی هست حتما اعلام کنید. اصلا کدوم ارگان با این ساختار هرمی برخورد میکنه.

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