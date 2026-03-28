۴ معیار اصلی برای انتخاب محصولات آرایشی و بهداشتی

محمود آل‌بویه، مدیرکل دفتر فراورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، معیارهای انتخاب محصولات آرایشی و بهداشتی سالم و اصل را تشریح کرد.

‌ آل‌بویه با تأکید بر ضرورت آگاهی مصرف‌کنندگان اظهار داشت: انتخاب محصول آرایشی و بهداشتی ایمن، بر پایه ۴ معیار کلیدی استوار است که رعایت آن‌ها برای حفظ سلامت شهروندان ضروری است.

‌وی گفت: مهم‌ترین معیار، بررسی کد اصالت ۱۵ رقمی درج‌شده روی بسته‌بندی و استعلام آن از طریق سامانه رسمی TTAC.ir یا ارسال پیامک است. در صورت وجود کد UID ۲۰ رقمی نیز حتماً آن را استعلام کنید.

‌مدیرکل فراورده‌های آرایشی و بهداشتی افزود: محصول اصل باید دارای بسته‌بندی سالم، درج صحیح اطلاعات به زبان فارسی، نام و مشخصات تولیدکننده یا واردکننده، تاریخ تولید و انقضا و قیمت مصرف‌کننده باشد.

‌ آل‌بویه تصریح کرد: هر محصول آرایشی و بهداشتی مجاز، پیش از عرضه باید تأییدیه‌های ایمنی، ترکیبات و شرایط تولید را از سازمان غذا و دارو اخذ کرده باشد. وجود نشان سیب سلامت یا شماره پروانه ساخت، نشانه قانونی بودن محصول است.

وی تأکید کرد: حتی اگر محصولی دارای تمام مشخصات ظاهری باشد، باید فقط از داروخانه‌ها، فروشگاه‌های مجاز و مراکز دارای پروانه کسب خریداری شود. خرید از صفحات ناشناس مجازی، بازارهای غیررسمی یا دستفروشان، ریسک دریافت محصول تقلبی را به‌شدت افزایش می‌دهد.

‌هشدار سلامت‌محور مدیرکل غذا و دارو

آل‌بویه در پایان هشدار داد: محصولات فاقد این ۴ معیار، نه‌تنها ممکن است بی‌اثر باشند، بلکه می‌توانند حاوی سرب، جیوه، کورتون یا آلودگی‌های میکروبی باشند که عوارض جبران‌ناپذیری برای پوست، مو و سلامت عمومی ایجاد می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: مصرف‌کنندگان با رعایت این معیارهای ساده، هم از سلامت خود محافظت می‌کنند و هم با خرید محصولات مجاز داخلی، از تولید ملی حمایت می‌نمایند.