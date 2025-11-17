تصادف در جاده کنگان - خورموج ۶ مصدوم داشت

به گزارش خبرنگار مهر، احسان ایزدپناه عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: طی گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات ۱۱۲ مبنی بر تصادف خودرو آزرا و سواری پراید در کیلومتر ۹۸ جاده کنگان به خورموج، بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات زرگری - شهرستان دشتی به محل حادثه اعزام شد.

مدیرعامل هلال‌احمر استان بوشهر افزود: این حادثه ۶ مصدوم به‌همراه داشت.

وی گفت: با همکاری نیروهای آتش نشانی پس از حضور در صحنه و اقدامات اولیه درمانی، مصدومین توسط نجاتگران هلال‌احمر و عوامل اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان زینبیه خورموج انتقال داده شدند.