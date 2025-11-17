قطعنامه شورای امنیت درباره غزه با ۱۳ رأی تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، جلسه شورای امنیت سازمان ملل دوشنبه شب به وقت نیویورک (بامداد سه شنبه به وقت تهران) درباره پیش‌نویس دو قطعنامه پیشنهادی آمریکا و همچنین روسیه درباره نوار غزه برگزار و قطعنامه این شورا درباره غزه با ۱۳ رأی تصویب شد.

گفتنی است که آخرین نسخه پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا، امکان ایجاد یک «نیروی تثبیت بین‌المللی» را فراهم می‌کند که با رژیم اسرائیل، مصر و پلیس تازه آموزش‌دیده فلسطین برای کمک به تأمین امنیت مناطق مرزی و خلع سلاح نوار غزه همکاری خواهد کرد. ادعا شده است که «نیروی تثبیت بین‌المللی» همچنین بر روی خلع سلاح دائمی گروه‌های مسلح غیررسمی، حفاظت از غیرنظامیان و ایجاد کریدورهای بشردوستانه فعالیت خواهد کرد.

پیش‌نویس این قطعنامه همچنین امکان ایجاد «شورای صلح»، یک نهاد حکمرانی انتقالی برای غزه را فراهم می‌کند که از نظر تئوری به ریاست ترامپ خواهد بود و مأموریت آن تا پایان سال ۲۰۲۷ ادامه خواهد داشت.

برخلاف پیش‌نویس‌های قبلی، این قطعنامه به احتمال تشکیل یک کشور فلسطینی در آینده اشاره کرده است. در این پیش‌نویس آمده است که به محض اینکه تشکیلات خودگردان فلسطین اصلاحات لازم را اجرا و بازسازی غزه را آغاز کند، «ممکن است سرانجام شرایط برای تعیین سرنوشت فلسطینی‌ها به دست خودشان و تشکیل کشور فلسطین فراهم شود.»

این بند با مخالفت شدید رژیم اسرائیل روبرو است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اشغالگر، روز یکشنبه در جلسه کابینه گفت: «مخالفت ما با تشکیل کشور فلسطین در هر سرزمینی تغییر نکرده است.»

به گزارش خبرگزاری فرانسه، تعدادی از دیپلمات‌ها معتقدند که با وجود انتقاد روسیه و تردید برخی دیگر از کشورهای عضو، انتظار دارند پیش‌نویس قطعنامه آمریکایی تصویب شود.

قطعنامه پیشنهادی روسیه درباره غزه

روسیه هم که از حق وتو در شورای امنیت برخوردار است، پیش‌نویس قطعنامه‌ای را با این استدلال که متن آمریکایی به اندازه کافی از تأسیس کشور فلسطین حمایت نمی‌کند، بین اعضای شورا توزیع کرده است تا در نشست بامداد سه شنبه درباره آن رأی گیری شود.

پیش‌نویس قطعنامه روسیه از شورای امنیت می‌خواهد که «تعهد قاطع خود را به چشم‌انداز راه‌حل دو کشوری» ابراز کند. قطعنامه پیشنهادی روسیه، تشکیل شورای صلح یا استقرار نیروی بین‌المللی در غزه را در حال حاضر تصریح نمی‌کند، اما از آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، می‌خواهد که «گزینه‌هایی» را در این زمینه ارائه دهد.

نماینده آمریکا در شورای امنیت: غزه جهنم شده است

نماینده آمریکا در سازمان ملل در این جلسه بدون هیچ اشاره‌ای به حمایت گسترده آمریکا از رژیم صهیونیستی در جریان نسل‌کشی در غزه، گفت: غزه در دو سال گذشته به جهنمی در روی کره زمین تبدیل شده است. گرسنگی در غزه شایع است و امیدواری شکننده وجود دارد و امروز ما در دو راهی قرار داریم.

وی افزود: پیش‌نویس قطعنامه‌ای که به شورای امنیت ارائه می‌دهیم بر اساس طرح رئیس‌جمهور ترامپ درباره غزه است.

او مدعی شد: این پیش نویس صرفاً یک وعده توخالی نیست، بلکه تضمین‌کننده آتش‌بس در غزه خواهد بود.

نماینده آمریکا در سازمان ملل ادامه داد: متعهد هستیم که جسد سه اسیر اسرائیل در دست حماس را بازگردانیم.

وی بدون اشاره به حمایت آمریکا از جنایات رژیم اسرائیل در غزه، ادعا کرد: پیش نویس قطعنامه آمریکا که به شورای امنیت ارائه شده، شامل دستاوردهایی است که امکان اجرایی شدن دارد. پیش نویس قطعنامه آمریکا تضمین‌کننده غزه‌ای آزاد و بدون تروریسم است. تعلل در تصمیم گیری درباره غزه، جان انسان‌ها را تهدید می‌کند. رأی مثبت به این قطعنامه، پیامی به مادران در غزه و اسرائیل است که ما آنان را فراموش نخواهیم کرد.

او ادامه داد: تصمیم امروز صرفاً یک آغاز است و ما می‌خواهیم شاهد غزه‌ای پایدار، دور از خشونت و تروریسم باشیم. با همکاری شرکای خود به‌طور جدی برای ایجاد خاورمیانه‌ای پایدارتر و شکوفاتر تلاش خواهیم کرد.

نماینده الجزایر: حامی ادامه آتش‌بس در غزه هستیم

نماینده الجزایر نیز در این جلسه گفت: قطعنامه بین‌المللی با هدف اجرای طرح جامع رئیس‌جمهور ترامپ صورت می‌گیرد که مورد حمایت همه طرف‌ها قرار گرفت. بدون اجرای عدالت برای مردم فلسطین، صلح در خاورمیانه حاصل نخواهد شد.

وی افزود: اصلاحاتی در پیش نویس قطعنامه آمریکا انجام دادیم تا شفافیت و تعادل آن تضمین شود. کشورهای عربی و اسلامی از نسخه نهایی پیش نویس قطعنامه آمریکا حمایت کردند. ما به تصمیمات و انتخاب مردم فلسطین و نمایندگان آن‌ها احترام می‌گذاریم. حامی ادامه آتش‌بس در غزه و حق مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت شأن هستیم.

نماینده الجزایر ادامه داد: قطعنامه امروز بیانگر باور سازمان ملل متحد در حل مناقشه فلسطین و (رژیم) اسرائیل است و به وضوح مخالف الحاق، اشغال و کوچ اجباری فلسطینی‌ها است. غزه مطابق با ترتیبات انتقالی که یک کمیته تکنوکرات فلسطینی آن را اداره می‌کند، مدیریت خواهد شد. نیروی ثبات در غزه صیانت از غیرنظامیان فلسطینی را فراهم خواهد کرد.

وی گفت: زمان بازسازی غزه با حمایت جامعه بین‌المللی و مؤسسات مالی آن فرا رسیده است. مردم فلسطین در غزه و کرانه باختری رنج گسترده‌ای دارند. حمایت بین‌المللی باید شامل مردم فلسطین در کرانه باختری نیز شود. اکنون یک اراده جدی از سوی جامعه جهانی برای حل مسأله فلسطین نیاز است. ادامه نماینده آمریکا تصویب تاریخی قطعنامه شورای امنیت درباره غزه گامی جدی به سوی صلح پایدار است. اکنون کار جدی برای تحقق غزه‌ای عاری از تسلیحات و خالی از افراط‌گرایی آغاز می‌شود.

نماینده روسیه: به سادگی نمی‌توانیم از این قطعنامه حمایت کنیم

نماینده روسیه هم در این جلسه گفت: به سادگی نمی‌توانیم از این قطعنامه حمایت کنیم. مسکو اصرار دارد که شورای امنیت نقش نظارتی بر آتش‌بس در غزه داشته باشد. این قطعنامه با چارچوب راه حل دو دولتی که در بیانیه نیویورک تصویب شد، همخوانی ندارد.

وی افزود: قطعنامه یادشده همچنین فاقد وضوح درباره چارچوب زمانی انتقال اداره غزه به تشکیلات خودگردان فلسطین است. هیچ اطمینانی درباره شورای صلح و نیروی ثبات بین‌المللی وجود ندارد. این قطعنامه ممکن است جدایی نوار غزه از کرانه باختری را تثبیت کند.

نماینده چین: قطعنامه آمریکا درباره غزه شفاف نیست

نماینده چین نیز اظهار داشت: قطعناتمه آمریکا درباره غزه شفاف نیست و موجب نگرانی جدی ماست. قطعنامه یادشده شامل ترتیبات حکومت‌داری پسا جنگ در غزه است، اما به نظر می‌رسد فلسطین به طور کامل در آن دیده نشده است.

او ادامه داد: حاکمیت و مالکیت فلسطین در قطعنامه به طور کامل نمودی ندارد. این قطعنامه در تعهد قاطع به راه‌حل دو کشوری به عنوان اجماع بین‌المللی شکست خورده است.

اظهارات نماینده انگلیس

نماینده انگلیس در این جلسه گفت: ما به این قطعنامه رأی مثبت دادیم، زیرا مرحله‌ای اساسی برای اجرای طرح صلح است. نیروی ثبات بین‌المللی باید به سرعت در غزه مستقر شود تا آتش‌بس را حفظ کند.

وی افزود: گذرگاه غزه باید بازگشایی شده و ورود کمک‌ها بدون مانع ممکن شود. یکپارچگی بین نوار غزه و کرانه باختری تقویت شود.

تصویب قطعنامه با ۱۳ رأی

۱۳ عضو شورای امنیت به پیش نویس قطعنامه آمریکا درباره غزه رأی مثبت دادند و نمایندگان روسیه و چین به آن رأی ممتنع دادند.