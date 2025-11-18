کاهش بهای نفت با ازسرگیری صادرات روسیه از بندر نووروسیسک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت در معاملات روز سهشنبه با کاهش همراه شد؛ عاملی که به گفته تحلیلگران ناشی از رفع موقت نگرانیها درمورد عرضه جهانی پس از ازسرگیری صادرات از قطب انرژی روسیه است.
قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال با ۲۹ سنت معادل ۰.۴۵ درصد کاهش به ۶۳ دلار و ۹۱ سنت رسید. همچنین، نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) نیز با ۲۶ سنت معادل ۰.۴۳ درصد افت در سطح ۵۹ دلار و ۶۵ سنت معامله شد.
بازگشت زودتر از انتظار صادرات روسیه
دو منبع صنعتی اعلام کردند که بارگیری نفت در بندر نووروسیسک روسیه روز یکشنبه و زودتر از حد انتظار از سر گرفته شد. این بندر که یکی از اصلیترین مسیرهای صادراتی روسیه به بازارهای جهانی است، پیشتر بهدلیل حملههای موشکی و پهپادی اوکراین برای دو روز متوقف شده بود.
این مجتمع بندری همراه با پایانه خط لوله کاسپین (CPC) مجموعاً روزانه حدود ۲.۲ میلیون بشکه نفت صادر میکنند که معادل ۲ درصد از عرضه جهانی نفت است. توقف دو روزه فعالیت در این مراکز روز جمعه موجب جهش بیش از ۲ درصدی قیمت نفت شده بود.
نگرانیها از تحریمهای غرب علیه مسکو
تاجران جهانی اکنون تمرکز خود را به تأثیر تحریمهای جدید آمریکا و اروپا بر جریان صادرات نفت روسیه معطوف کردهاند. وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرده است که تحریمهای اعمالشده از ماه اکتبر علیه شرکتهای روسنفت و لوکاویل، درآمدهای نفتی کرملین را پایین آورده و بهتدریج صادرات این کشور را محدود خواهد کرد.
در واشنگتن نیز یکی از مقامات کاخ سفید خبر داد که دونالد ترامپ تنها در صورتی حاضر به امضای قانون تحریمهای روسیه است که اختیار نهایی در اجرای آن برای دولت حفظ شود. او همچنین گفته است جمهوریخواهان در حال تدوین لایحهای هستند که کشورهایی را که با روسیه تجارت میکنند هدف قرار میدهد؛ لایحهای که ممکن است ایران را نیز شامل شود.
چشمانداز قیمتی از نگاه بازارهای بینالمللی
در تازهترین برآورد، بانک سرمایهگذاری گلدمن ساکس پیشبینی کرد که بهدلیل احتمال مازاد عرضه جهانی، قیمت نفت تا سال ۲۰۲۶ در مسیر کاهش قرار گیرد. با این حال این بانک هشدار داده است که اگر تولید نفت روسیه بهسرعت افت کند، احتمال دارد بهای نفت برنت طی دو سال آینده بالاتر از ۷۰ دلار در هر بشکه باقی بماند.
سابقه روند بازار در هفته جاری
در ابتدای هفته جاری، نگرانیها از توقف صادرات روسیه موجب جهش ۲ درصدی قیمت نفت شده بود، اما با آرام گرفتن تنشهای موقت در نووروسیسک و ثبات عرضه از سوی اوپکپلاس، بازار تا حدودی به تعادل بازگشسته است. پیشتر نیز گزارشها از افزایش ۳۰ هزار بشکهای تولید اوپک در نخستین ماه پاییز و برنامه جدید ائتلاف اوپکپلاس برای جبران تولید مازاد بر فشارهای کاهشی قیمت افزوده بود.
به این ترتیب، بازار جهانی نفت در حالی وارد میانه نوامبر میشود که سمت عرضه فعلاً تقویت شده، اما سایه تحریمها و جنگ اوکراین همچنان عامل تعیینکننده جهت بعدی قیمتها خواهد بود.
نظر شما