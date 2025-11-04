به گزارش خبرنگار مهر، قیمت نفت در نخستین ساعات معاملات روز سه‌شنبه تغییر محسوسی نداشت. بازار جهانی انرژی در حالی معاملات خود را آغاز کرده که فعالان آن در حال سنجش تأثیر تصمیم تازه ائتلاف اوپک‌پلاس برای توقف افزایش تولید در نیمه نخست سال آینده میلادی هستند؛ تصمیمی که تردیدها درباره احتمال مازاد عرضه را افزایش داده است.

بهای هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۲۱ سنت معادل ۰٫۳۲ درصد کاهش، به ۶۴ دلار و ۶۸ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) نیز با ۱۸ سنت افت، معادل ۰٫۲۹ درصد، در ۶۰ دلار و ۸۷ سنت معامله شد.

اوپک‌پلاس روز یکشنبه توافق کرد تنها افزایش اندکی در تولید ماه دسامبر داشته باشد و این روند را در سه‌ماهه نخست سال آینده متوقف کند. از آوریل امسال، این ائتلاف تولید خود را حدود ۲٫۹ میلیون بشکه در روز بالا برده که معادل ۲٫۷ درصد از عرضه جهانی است، اما از ماه اکتبر به دلیل نگرانی از مازاد عرضه، روند افزایش تولید کند شده است.

بانک آمریکا در گزارشی اعلام کرده تصمیم جدید اوپک‌پلاس نشانه‌ای از آن است که این ائتلاف خطر مازاد عرضه را واقعی می‌داند و مایل نیست قیمت نفت به زیر ۵۰ دلار سقوط کند.

در مقابل، مدیران چند شرکت بزرگ انرژی اروپایی روز دوشنبه با اشاره به رشد تقاضا و افت نرخ تولید، پیش‌بینی مازاد عرضه در سال آینده را رد کردند. وزیر انرژی آمریکا نیز گفت شواهدی از مازاد تولید در سال ۲۰۲۶ وجود ندارد.

برخی منابع در اوپک‌پلاس می‌گویند پیشنهاد روسیه برای توقف افزایش تولید دلیل اصلی این تصمیم بوده است؛ چرا که این کشور تحت تحریم‌های غرب توان افزایش صادرات خود را ندارد. در ماه اکتبر، آمریکا و بریتانیا تحریم‌هایی علیه دو غول نفتی روسیه، روس‌نفت و لوک‌اویل، اعمال کردند.

اکنون نگاه بازارها به داده‌های تازه مؤسسه نفت آمریکا (API) دوخته شده که قرار است امروز منتشر شود و شامل آمار ذخایر نفت و گاز ایالات متحده است؛ آماری که می‌تواند مسیر کوتاه‌مدت قیمت‌ها را تعیین کند.