یخبندان شبانه درکمین مناطق مرکزی وشمالی کرمان است

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان ظهر سه شنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: طبق بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی طی امروز و فردا در نیمه جنوبی و برخی از مناطق مرکزی استان کرمان افزایش ابر پدیده غالب جوی است.

همچنین از فردا در نیمه شرقی و برخی نواحی جنوبی و شمال غرب استان کرمان، افزایش سرعت وزش باد، خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا به صورت محلی دور از انتظار نیست.

بر اساس این اطلاعیه به لحاظ دمایی از روز جمعه روند کاهش دما و احتمال وقوع یخبندان شبانه به ویژه در مرکز، غرب و شمال استان کرمان پیش بینی می‌شود.