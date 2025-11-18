  1. استانها
  2. کرمان
۲۷ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۳۱

یخبندان شبانه درکمین مناطق مرکزی وشمالی کرمان است

یخبندان شبانه درکمین مناطق مرکزی وشمالی کرمان است

کرمان- اداره کل هواشناسی استان کرمان از پیش بینی کاهش دما و احتمال وقوع یخبندان شبانه از روز جمعه در مرکز، غرب و شمال استان کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان ظهر سه شنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: طبق بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی طی امروز و فردا در نیمه جنوبی و برخی از مناطق مرکزی استان کرمان افزایش ابر پدیده غالب جوی است.

همچنین از فردا در نیمه شرقی و برخی نواحی جنوبی و شمال غرب استان کرمان، افزایش سرعت وزش باد، خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا به صورت محلی دور از انتظار نیست.

بر اساس این اطلاعیه به لحاظ دمایی از روز جمعه روند کاهش دما و احتمال وقوع یخبندان شبانه به ویژه در مرکز، غرب و شمال استان کرمان پیش بینی می‌شود.

کد خبر 6660284

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها