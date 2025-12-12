  1. استانها
  2. کرمان
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۰

کرمان بارانی و برفی می‌شود؛ کاهش محسوس دمای هوا در راه است

کرمان بارانی و برفی می‌شود؛ کاهش محسوس دمای هوا در راه است

کرمان- اداره کل هواشناسی استان کرمان از پیش بینی ناپایداری های جوی و بارش برف و باران در برخی از نقاط کرمان و کاهش محسوس دمای هوا در اکثر مناطق این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان پیش از ظهر جمعه در اطلاعیه ای اعلام کرد: طبق بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی و پیرو هشدار زرد شماره ۳۸، از بعدازظهر امروز جمعه تا اواخر هفته آینده با ورود سامانه بارشی در شمال، غرب، جنوب و برخی از مناطق شرق استان کرمان شاهد ناپایداری‌های جوی به صورت بارش باران و گاهی رگبار و رعد و برق، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، در نقاط مستعد بارش تگرگ و در ارتفاعات و نواحی سردسیر بارش برف خواهیم بود.

همچنین طی این مدت آب گرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌های فصلی دور از انتظار نیست.

بر اساس اعلام هواشناسی کرمان، به لحاظ دمایی نیز از فردا کاهش تدریجی و محسوس دما برای اکثر مناطق این استان پیش بینی می‌شود.

کد خبر 6686436

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • کیا IR ۰۹:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      2 1
      پاسخ
      ان شاالله امیدوارم زمستان پربارشی داشته باشیم و جبران پاییز رو بکنه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها