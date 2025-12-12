به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان پیش از ظهر جمعه در اطلاعیه ای اعلام کرد: طبق بررسی آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی و پیرو هشدار زرد شماره ۳۸، از بعدازظهر امروز جمعه تا اواخر هفته آینده با ورود سامانه بارشی در شمال، غرب، جنوب و برخی از مناطق شرق استان کرمان شاهد ناپایداریهای جوی به صورت بارش باران و گاهی رگبار و رعد و برق، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، در نقاط مستعد بارش تگرگ و در ارتفاعات و نواحی سردسیر بارش برف خواهیم بود.
همچنین طی این مدت آب گرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیلها و طغیان رودخانههای فصلی دور از انتظار نیست.
بر اساس اعلام هواشناسی کرمان، به لحاظ دمایی نیز از فردا کاهش تدریجی و محسوس دما برای اکثر مناطق این استان پیش بینی میشود.
