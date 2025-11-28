سرما و یخبندان شبانه تا سه روز آینده در کرمان تداوم دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان صبح جمعه اعلام کرد: طبق بررسی آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی تا اواسط هفته آینده در اکثر مناطق استان کرمان جوی نسبتاً آرام و پایدار و از روز یکشنبه افزایش ابر خواهیم داشت.
همچنین طی این مدت در برخی از مناطق شرقی و جنوبی وزش باد، افزایش غلظت غبار و کاهش کیفیت هوا محتمل میباشد.
بر اساس پیش بینی اداره کل هواشناسی، به لحاظ دمایی نیز طی سه روز آینده تداوم هوای سرد، یخبندان شبانه و اواسط هفته پیش رو افزایش نسبی دما برای اغلب مناطق کرمان پیش بینی میشود.
