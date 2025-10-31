هشدار هواشناسی کرمان: خیزش گرد و خاک و کاهش دمای هوا در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان صبح جمعه در اطلاعیه ای اعلام کرد: طبق بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا روز یکشنبه آسمان استان کرمان عمدتاً صاف و جوی آرام و پایدار در سطح استان حاکم خواهد بود.

همچنین از روز دوشنبه با تشدید جریانات شمالی افزایش شدت وزش باد، افزایش غلظت غبار، کاهش کیفیت هوا و کاهش محسوس دما (۴ تا ۷ درجه) در غالب نقاط استان کرمان پیش بینی می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه، وزش باد در نواحی شمالی، نوار شرقی و نواحی جنوبی از شدت بیشتری برخوردار بوده است، به طوری که از دوشنبه تا صبح چهارشنبه در این نواحی وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، خیزش گرد و خاک در نقاط مستعد و طوفان گرد و خاک رخ خواهد داد و احتمال اختلال در محورهای مواصلاتی نواحی مذکور دور از انتظار نیست.