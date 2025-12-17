به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نژاد خالقی، شامگاه چهارشنبه با تشریح آخرین وضعیت ناشی از فعالیت سامانه بارشی اخیر دراستان کرمان نبه خبرنگاران گفت: در برخی شهرستانهای استان کرمان خسارتهای موردی گزارش شده، اما خوشبختانه این خسارتها گسترده نبوده است.
وی افزود: با وجود جاری شدن برخی رودخانهها همچون رودخانههای بم، کهنوج و رودبارجنوب، تاکنون گزارشی از وارد آمدن خسارت جدی به مناطق مسکونی یا زیرساختها اعلام نشده است.
نژادخالقی، تأکید کرد: در حال حاضر تمامی راههای ارتباطی استان کرمان باز است، اما با توجه به کاهش دما، احتمال یخزدگی جادهها بهویژه در ساعات پایانی شب وجود دارد.
وی از رانندگان درخواست کرد: در صورت تردد در محورهای کوهستانی حتماً زنجیر چرخ همراه داشته باشند.
مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان با اشاره به پایان فعالیت سامانه بارشی فعلی افزود: سامانه بارشی جدید از ظهر تا عصر فردا، وارد استان کرمان میشود.
وی ادامه داد: در مناطق شمالی استان کرمان بارشها بهطور کامل به صورت برف خواهد بود و مناطق کوهستانی با بارش برف مواجه میشوند، در حالی که در جنوب استان بارشها عمدتاً به شکل باران خواهد بود.
وی همچنین نسبت به تشدید سرما در برخی مناطق جنوبی استان هشدار داد و گفت: این شرایط میتواند به گلخانهها آسیب وارد کند.
نژادخالقی، از بهرهبرداران خواست با ذخیرهسازی سوخت و اتخاذ تمهیدات لازم از بروز خسارت جلوگیری کنند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان، یادآور شد: تاکنون هیچ گزارشی از تلفات جانی ناشی از شرایط جوی اخیر به این اداره اعلام نشده است.
نظر شما