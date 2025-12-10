ورود سامانه بارشی به کرمان؛ احتمال آب‌ گرفتگی معابر و طغیان رودخانه ها

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان صبح چهارشنبه طی اطلاعیه ای اعلام کرد: طبق بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی و پیرو هشدار زرد شماره ۳۸، تا پایان هفته جاری افزایش ابر و غبار صبحگاهی پدیده غالب جوی در سطح استان کرمان می‌باشند.

همچنین طی این مدت در شرق، برخی از مناطق شمال و جنوب استان کرمان افزایش غلظت غبار، خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا محتمل می‌باشد.

بر اساس اعلام هواشناسی کرمان، از بعدازظهر جمعه تا اواخر هفته آینده با ورود سامانه بارشی در شمال، غرب، جنوب و برخی از مناطق شرق استان کرمان شاهد ناپایداری‌های جوی به صورت بارش باران گاهی رگبار و رعد و برق، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، در نقاط مستعد بارش تگرگ، ارتفاعات و نواحی سردسیر بارش برف پیش بینی می‌شود.

همچنین طی این مدت آب گرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌های فصلی دور از انتظار نیست و به لحاظ دمایی از اوایل هفته آینده کاهش محسوس دما برای اکثر مناطق پیش بینی می‌شود.