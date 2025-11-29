خبرگزاری مهر -گروه سیاست؛ حزب موتلفه اسلامی یکی از احزاب دیرینه و قدیمی کشور است که بیش از هفتاد سال تجربه فعالیت حزبی و گروهی با استفاده از تجربه بازاریان و سیاسیون را درون خود جمع کرده است. همچنین مجموعه‌ای برای تربیت نیرو و کادرسازی است که در دوره جدید پس از برگزاری مجمع چهاردهم تحولات میان نسلی را در خود بروز داده است؛ این حزب تحت تأثیر اندیشه‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی در سال ۴۲ نقش آفرینی کرده است. این حزب در حقیقت یک حزب سیاسی و مذهبی است و در طول سال‌های فعالیت خود بر مبنای تکیه بر ولایت فقیه و برای حفظ ارزش‌های اسلامی مسیر خود را ادامه داده است.

دبیران کل این حزب اغلب از افراد نامدار و صاحب نفوذ بودند و در دوره جدید محمدعلی امانی به دبیرکلی انتخاب شد. با توجه به اینکه حدود یک سال از دبیرکلی او گذشته است؛ خبرگزاری مهر مصاحبه‌ای را با او ترتیب داد تا برخی از سوال‌های مرتبط با فعالیت و تحولات و اتفاق‌های حزب موتلفه را جویا شود، هر چند که این گفتگو به نوعی مقدمه‌ای برای مصاحبه‌های بعدی است تا به صورت مفصل‌تری به معرفی حزب موتلفه بپردازیم و کارنامه کاری این حزب را بررسی کنیم. در ادامه این مصاحبه را که حدود یک ساعت به طول انجامید بخوانید.

آقای امانی، با توجه به فعالیت‌های بی‌هیاهوی شما در عرصه سیاست، برای مخاطبان مهر بگویید از چه سنی وارد دنیای سیاسی شدید و چه زمانی به حزب موتلفه پیوستید؟

ما به لطف خدا تقریباً از سنین کودکی در خانواده‌ای بزرگ شدیم که ضمن آن‌که خانواده‌ای صد درصد دینی بوده، با مسائل سیاسی نیز آشنا بوده و مبانی فعالیت سیاسی خود را از مبانی دینی گرفته بود. این خانواده اعتقاد راسخی به موضوع ولایت فقیه داشته است. در سال‌های چهل‌ودو و چهل‌وسه که ما دو سه سال بیشتر نداشتیم، آنان آن مسیر را در تبعیت از مرجعیت دینی دنبال کرده و هنگام ورود به مسائل سیاسی نیز راست‌قامت و با تمام توان در محضر ولایت قرار گرفته و به‌عنوان کسانی که امر مرجعیت را احیا کنند؛ نقش‌آفرینی داشتند، خصوصاً در سال چهل‌وچهار.

ما هم از همان دوران نوجوانی، در چنین فضای خانوادگی که عرض کردم فضایی با مشی کاملاً دینی که در عین حال ورود جدی به مسائل سیاسی داشت بزرگ شدیم. با شهادت، با زندان بودن اقوام نزدیک و خانواده آشنا بودیم و مبارزه با رژیم شاه از ابتدای نوجوانی و هنگام ورود به مدرسه، در مسیر زندگی‌مان جزو مواردی بود که به عنوان یک رسالت روزمره برایمان مطرح بود. الحمدلله خدا را شکر می‌کنیم که در این مسیر، با لطف و عنایت ویژه‌ای که خدای تبارک و تعالی برای خانواده ما فراهم کرده، ثابت‌قدم مانده‌ایم.

انقلاب اسلامی که سال پنجاه و هشت شروع شد، قبل از آن آنچه که وظیفه و رسالت‌مان بوده، در احیای نظام اسلامی در خانواده جزو تکالیف ما بوده، جزو تکالیف دینی‌مان بوده، تکالیف سیاسی‌مان که آنها را هم در مسیر حرکت، الحمدلله انجام دادیم و با پیروزی انقلاب اسلامی هم همان وثیقه و اساسی که داشتیم را دنبال کردیم. ابتدای کار سیاسی ما قبل از انقلاب، که در جلسات هفتگی تشکیلات مختلف که آن موقع هیئت‌های مختلف بود شرکت داشتیم، در سن نوجوانی، با شروع نظام جمهوری اسلامی، بر اساس اینکه پنج فقیه عادل اعلام موجودیت حزب جمهوری اسلامی را داشتند و ظرفیت معترض اسلامی، بعد از اینکه از زندان آزاد شده بودند و در مسیر حرکت انقلاب اسلامی بودند، آنها هم تصمیم گرفتند که وارد حزب جمهوری اسلامی بشوند.

ما هم این توفیق را پیدا کردیم که در سن نوجوانی در شاخهٔ دانش‌آموزی حزب قرار بگیریم و مسیر را ادامه دادیم تا زمانی که حزب جمهوری اسلامی فعال بود. بعد از آن هم خب در ادامهٔ مسیر فعالیت‌های اجتماعی که داشتیم، در سال شصت و هشت با شروع مجدد موتلفه، پس از اذنی که مرحوم آقای عسکراولادی از محضر حضرت امام رحمت‌الله گرفته بودند و نظر مبارک حضرت آقا را هم داشتند، فعالیت موتلفه که شروع شد، به‌عنوان عضو ناچیزی در تشکیلات موتلفه اسلامی در محضر مرحوم عسکراولادی بودم تا به امروز که در اکثر مسئولیت‌های تشکیلاتی، در معاونت‌های مختلف، تبلیغات، معاونت سازماندهی مسئولیت دبیری استان تهران، دبیری شهر تهران، قائم‌مقام دبیر اجرایی، دبیر اجرایی و معاونت‌های مختلفی که در تشکیلات بوده، در حوزه‌های حزبی حضور داشتنم و امروز هم که بنا به نظر شورای مرکزی، بر اساس یک سیاست اتخاذشده از سوی شورای مرکزی در دوره چهاردهم، که تقریباً یک تغییر نسلی را اعضای محترم شورای مرکزی رقم زدند و این تغییر نسلی که اتفاق افتاد، تقریباً کار ادارهٔ تشکیلات موتلفه اسلامی در دورهٔ چهاردهم به نسل جدید واگذار شد و به‌عنوان خادم حزب مسئولیت ادارهٔ موتلفه را پذیرفتم.

ما هم بر اساس همان مشی‌ای که شورای مرکزی داشت، معاونت‌هایی که انتخاب کردیم که ادارهٔ امور تشکیلات موتلفه را به عهده بگیرند، تقریباً همه کسانی بودند که از نوجوانی‌شان در تشکیلات مختلف حضور داشتند و با آرمان‌ها و با ایده‌ها و با سبک آموزش بزرگان‌مان تربیت شده‌اند. امروز مسئولیت ادارهٔ تشکیلات مرتبط را در مرکز کشور دارند. همین سیره را هم در استان‌ها داریم پیاده می‌کنیم و در سفرهای استانی که می‌رویم، با همین الگویی که در مرکز هست، داریم تمشیت امور استان‌ها را تنظیم می‌کنیم. هم دبیران عزیزمان در استان‌ها و هم شورای معاونت‌ها، تأکید ما این است که تزریق نیروهای جوان را به تشکیلات، با لطف خدا و با همتی که داریم، انجام بدهیم تا یک حرکت جدیدی را ان‌شاءالله در موتلفه بتوانیم همسان‌سازی و برنامه‌ریزی کنیم، ان‌شاءالله.

به کادرسازی اشاره کردید، که موتلفه جزو معدود حزب‌هایی است که در حال حاضر به صورت فراگیر در استان‌ها فعالیت دارد و این قدمت دارد، و رهبر انقلاب هم از احزاب کشور این انتظار را دارند که فعالیت آنها با تربیت نیرو پیوسته باشد و نیرو تربیت کنند، بیشتر در مورد همین مسئله صحبت بفرمائید. این‌که یک تصویر کلی از موتلفه وجود دارد، آن هم این هست که موتلفه افراد مثلاً پیشکسوت، افراد با سوابق سیاسی بالا بیشتر حضور دارند و کمتر ردپایی از جوان‌ها دیده می‌شود؛ در حالی که شما مدرسهٔ حزب موتلفه را دارید، راجع به اینها بیشتر توضیح بفرمائید، مخصوصاً اینکه اگر بتونید آمار و ارقام بدید، اینکه مثلاً موتلفه در استان‌ها فعال هست، اصلاً کلاً چقدر عضو دارد؟ این حزب قدیمی کشور ما حدود مثلاً چند نفر عضو حزب موتلفه هستند؟ آیا عضوگیری دارد الان؟ فضا باز هست که جوان‌ها علاقمند بتوانند عضو شوند؟ چه مسیری را باید طی کنند؟ کلاً افرادی که علاقمند هستند که با احزاب همکاری کنند، فعالیت‌های سیاسی داشته باشند، این امکان برای آنها فراهم هست؟ آیا فرایند عضوگیری دارید؟ مثلاً بعضی از احزاب این فرایند را دارند، موتلفه هم آیا چنین فضایی دارد؟ و کلاً اینکه همین فضایی که فرمودید دز این دورهٔ چهاردهم یک تغییر نسلی اتفاق افتاده، راجع به اینها صحبت کنید.

فعالیت موتلفه از سال یک‌هزار و سیصد و چهل و دو که شروع شده، بر اساس یک تکلیف دینی اتفاق افتاده و تحت نظر مرجعیت آن موقع که حضرت امام رحمت‌الله علیه بودند، ما مسیر موتلفه را بر مبنای اینکه به‌عنوان بسط‌ید ولایت باشیم در همه عرصه‌ها دنبال می‌کنیم. زمانی که برای موتلفه در نظر گرفتیم، معتقد هستیم تشکیلات موتلفه از ابتدا حرکتش در جهت این بوده که نظام شاهنشاهی را ساقط بکند و نظام جمهوری اسلامی را بتواند نقش داشته باشد در تأسیس نظام جمهوری اسلامی. الحمدلله این کار را کردیم.

بر اساس فرمان حضرت امام که به محضر مرحوم آقای عسگر اولادی مرحمت فرموده بودند، ما بعد از اینکه استقرار جمهوری اسلامی اتفاق می‌افتد، بایستی وظیفهٔ موتلفه و وظیفهٔ همهٔ دلسوزان نظام اسلام این باشد که نظام را در اقصی نقاط جهان توسعه بدهیم و این فرهنگ را بتوانیم به اقصی نقاط جهان ارائه بدهیم و بعد زمینه‌ساز ظهور باشیم. یعنی وظیفهٔ تشکیلات موتلفه این هست که بر اساس این مبنایی که امام برای ما ترسیم فرمودند، تشکیلات موتلفه ان‌شاءالله قصد دارد که تا ظهور، در مسیر حرکت مرجعیت و در مسیر حرکت ولی فقیه حضور داشته باشد.

ما به‌عنوان وظیفه و تکلیف خودمان می‌دانیم که مسیر را هموار کنیم. چطور مسیر هموار می‌شود؟ وقتی مسیر هموار می‌شود که ما نیروهای جوان را دعوت بکنیم در درون تشکیلات، آنها را آموزش بدهیم، مبناهایمان را برایشان روشن کنیم، آرمان‌هایی که داریم را برایشان تبیین کنیم و آنها را آماده بکنیم که نسل به نسل این مسئولیت و این وظیفه و رسالتی که موتلفه دارد را تا ان‌شاءالله زمان ظهور بتوانیم عرض ادب کنیم محضر مولایمان، و آن موقع وظیفه و رسالت موتلفه اکمال می‌شود و تمام می‌شود و ما رسالت خودمان را که امروز دغدغهٔ صیانت از نیروهای انقلاب، دغدغهٔ اینکه بتوانیم نظام اسلامی را به صورت مقتدر وظیفهٔ خودمان را انجام بدهیم آن موقع می‌توانیم بگوییم که وظیفه‌مان را انجام داده‌ایم؛ که این پرچم که در دست مرجعیت است، در دست ولی‌فقیه هست، را در محضر ولی‌فقیه به‌عنوان سرباز ولی‌فقیه تقدیم محضر مولایمان بکنیم. ما برای موتلفه یک چنین ترسیمی را فراهم کرده‌ایم.

لذا بر این مبنا اعتقادمان این هست که نیروی جوان جذب بکنیم. بر همین مبنا تأکید ما این است که در هر ۳۱ استان دفتر داریم، دبیر استان داریم، کادر تشکیلاتی داریم، مسئولین آموزش داریم، در همهٔ استان‌ها مسئولین برنامه‌ریزی داریم، مسئول سازماندهی داریم، مسئول تبلیغات داریم؛ یعنی ساختار تشکیلاتی که ما در مرکز داریم، این ساختار را در استان هم داریم و به تبع آن در استان و در شهرستان‌ها هم همین کار را داریم انجام می‌دهیم. یعنی ارتباط تشکیلاتی‌مان از عمق استان‌ها به عمق شهرستان‌ها و روستاها در حال برنامه‌ریزی هستیم که انجام بدهیم.

به لطف خدا امروز ما هستیم. ما شیوه‌مان شیوهٔ جذب عضو نیست؛ شیوه‌مان باز همان توصیهٔ مؤکد حضرت امام بود که ما در زمینهٔ اینکه نیروها را در درون تشکیلات بیاوریم، برادریابی و خواهریابی می‌کنیم. با شیوه‌ای که داریم، همهٔ کسانی که در تشکیلات موتلفه پیشکسوت هستند پیش‌قدم بودند. اینها افرادی را به ما معرفی می‌کنند از درون نیروهای خودشان که می‌شناسند. ما اینها را گزینش می‌کنیم و وارد تشکیلات می‌کنیم.

در همهٔ کشور الحمدلله امروز ما بالغ بر ده‌ها هزار عضو داریم؛ عضو برادر و خواهر داریم، عضوهای فعال، توانمند و مبنایی. بر اساس معیارهای اصولی که عرض کردم، ما طی این شش دهه‌ای که الحمدلله خدا به ما داده و این تشکیلات را داریم اداره می‌کنیم، با بزرگ‌ترهایمان، و امروز هم که تغییر نسلی اتفاق افتاده، دغدغه‌مان این است که از این معیارها عدول نکنیم.

دغدغه‌مان این است که آن معیارها و آن آرمانی که داریم، آن آرمان‌مان را چه کار کنیم؟ صیانت بکنیم از آن. آن آرمان ما صیانت از نظام جمهوری اسلامی است و همهٔ مشکلاتی که نظام دارد، مشکلات خودمان را دیدیم و دنبال این هستیم که بتوانیم کار را انجام بدهیم. اعضای‌مان هم همین مسیر را داریم دنبال می‌کنیم. جدیداً هم در همین دوره یک پیشنهادی را برای اینکه بتوانیم نیروهای توانمند و بالقوه را جلب کنیم، خدمت همهٔ دبیران‌مان در استان‌ها عرض کردیم؛ که بیاییم تشکیلات موتلفه را برای جذب عضو، به‌صورت تشکیلات خانوادگی اداره بکنیم. یعنی چه؟ یعنی اینکه اگر بنده که عضو تشکیلات موتلفه هستم، به تبع حضور خودم همسرم را هم وارد تشکیلات بکنم؛ وقتی که همسرم وارد تشکیلات شد، فرزندان‌مان هم وارد تشکیلات بشوند. یعنی این سیره را بتوانیم در همهٔ استان‌ها دنبال بکنیم. وقتی که فرزندان ما می‌آیند در درون تشکیلات، به صورت طبیعی می‌توانیم نیروهای جوان‌مان را تربیت بکنیم و تغییر نسلی را در همهٔ ادوار برنامه‌ریزی بکنیم. ما اگر کل خانواده، اعضای خانواده وارد بشوند در تشکیلات موتلفه، دیگر برای‌مان زمینه همواره که بتوانیم نیروهایمان را توانمند کنیم، آموزش بدهیم، آرمانی‌شان بکنیم و بتوانیم کار انجام بدهیم.

دو تا الگو هم به دوستان‌مان در استان‌ها عرض کردیم: یک الگوی‌مان الگوی حضرت امام بوده که در پیدایش نظام جمهوری اسلامی، در اینکه در یک مقطعی در سال پنجاه و هفت امام دعوت از خانم‌ها کردند که وارد صحنهٔ انقلاب بشوند. آن حضور خانم‌ها بود که اتفاقی افتاد در تاسوعا و عاشورای حسینی سال پنجاه و هفت که آحاد جامعه متحد بر علیه نظام شاهنشاهی اتفاق افتاد. علتش حضور خانم‌ها بود.

ما خدمت دوستان‌مان در تشکیلات، در سازماندهی، این تأکید را داشتیم که ما اگر بتوانیم خانم‌ها را بیاوریم در صحنه، در تشکیلات، با حضور خانم‌ها می‌توانیم فرزندان‌شان را هم تشویق کنیم که تشریف بیاورند، و اصولاً خانم‌ها وقتی که بیایند، اتفاقات خوبی خواهد افتاد. و ما دنبال این مسیر هستیم. این یک الگو از امام داشتیم. یک الگو هم به‌طور طبیعی؛ بالاخره ما با حزب‌الله لبنان—خداوند لطفی کرده به موتلفه اسلامی—که ما در یک مقطعی مرحوم آقای حبیبی در بیروت که تشریف داشتند، دیداری را با شهید بزرگوار سید حسن نصرالله داشتند. شهید اشاره فرمودند و گفتند: ما و شما، یعنی حزب‌الله و موتلفه اسلامی، یک امتیاز ویژه داریم و این امتیاز ویژه این است که هر دو به دست مبارک امام تأسیس شدیم و بر اساس این گفتیم حالا که حزب‌الله به دست مبارک امام تأسیس شده و الان الگوی عملی تشکیلات حزب‌الله این‌جوری است که تشکیلات حزب‌الله هم خانوادگی است؛ یعنی در تشکیلات حزب‌الله وقتی که یک نفر عضو بشود، کل خانواده‌اش می‌آیند عضو می‌شوند. و ما این الگو را هم داریم در تهران، در مرکز، و در مراکز استان‌ها پیاده می‌کنیم. و از عزیزان دوستان‌مان و برادران‌مان که در زمینهٔ کار جذب عضو هستند، معاونت‌های سازماندهی، این الگو را داریم ارائه می‌دهیم که بتوانیم ان‌شاءالله برای آن مسیر ظهوری که ما مد نظرمان هست، بتوانیم نیروهایی را جذب کنیم که از این مسیر بتوانیم استفاده بکنیم که کمتر خدشه وارد بشود.

البته ما در زمینهٔ ورود اعضا به تشکیلات هم یک مرحله گزینشی داریم که گزینش حتماً انجام می‌دهیم. ولی با این دو تا الگویی که امام برای ما ترسیم فرمودند، ما در زمینهٔ جذب عضو و جذب برادر و جذب خواهرهایی که داریم و اینکه خانوادگی بشود، ان‌شاءالله بتوانیم با شناخت بهتری و با سیاست‌های قوی‌تری و با اینکه نیروهای توانمند و بالقوهٔ خانوادگی را جذب بکنیم، این مسیر نورانی را ان‌شاءالله ادامه بدهیم.

در این مسیر الان احیاناً از خانواده خودتان هم عضو موتلفه شدند؟

بله خانم من زودتر عضو موتلفه شده است و مدیر مقطع ابتدایی دبستان شهدای فرهنگی موتلفه اسلامی است؛ فرزندانم هم عضو هستند و من خودم به عنوان عضو که حالا به عنوان خادم تشکیلات هستم، هم همسرم به عنوان مدیر مقطع ابتدایی موسسهٔ فرهنگی شهدای موتلفه دارد انجام وظیفه می‌کند؛ که به‌طور طبیعی ایشان بالغ بر ۴۰۰ دانش‌آموز دارد. دو فرزندم در موسسهٔ فرهنگی شهدای اسلامی درس خواندند و فارغ‌التحصیل موسسهٔ فرهنگی شهدای موتلفه اسلامی هستند و جفت‌شان هم در کنار تشکیلات موتلفه انجام وظیفه می‌کنند.

از مدرسه موتلفه بیشتر بگویید.

ببینید، ما در زمینهٔ مؤسسهٔ فرهنگی شهدای موتلفه اسلامی، تقریباً این جز مواردی بود که مرحوم آقای عسگراولادی تأکید داشتند؛ بر اساس اینکه ما بتوانیم دانش‌آموز تراز انقلاب اسلامی تربیت بکنیم. و سال از سال ۱۳۶۸ تقریباً مؤسسهٔ فرهنگی شهدای موتلفه اسلامی با تدبیر بزرگان موتلفه مثل مرحوم آقای عسگراولادی، مرحوم شهید لاجوردی، مرحوم شفیعی، مرحوم آقای حاج‌حیدری و بزرگان دیگری که بودند، مؤسسهٔ فرهنگی را شروع کردند به فعالیت. و فعالیت به این صورتی است که امروز که ما خدمت شما هستیم، حدود بیست‌وچهار دورهٔ فارغ‌التحصیلی را گذرانده‌ایم و امسال ان‌شاءالله بیست و پنجمین دوره را می‌گذرانیم. دانش‌آموزهای خوبی هم داریم. الان در مقطعی که هستیم، ما حدود دو هزار تا دانش‌آموز داریم. ما تربیتمان در مؤسسهٔ فرهنگی شهدای موتلفه روی دو تا موضوع تربیت و آموزش تأکید داریم و دانش‌آموزی که به‌عنوان فرزندان مردم که امانت‌ها را تحویل مؤسسهٔ فرهنگی شهدای موتلفه می‌دهند—چه دخترخانم‌ها، چه آقاپسرها—تأکید ما بر این است که اینها را بتوانیم خوب تربیت کنیم، خوب آموزش بدهیم و اینها را همان‌طور که عرض کردم، در حد دانش‌آموز تراز انقلاب اسلامی بیاوریم.

بعد از آن، وقتی که این فرد فارغ‌التحصیل می‌شود، وارد دانشگاه می‌شود یا به تشکیلات ما می‌آید و مراجعه می‌کند. بعضی از آنها می‌آیند، بعضی‌ها هم در همان دانشگاه هستند؛ عناصری هستند که اثرگذارند، می‌توانند اثر اجتماعی داشته باشند. این را داریم دنبال می‌کنیم؛ فعلاً در تهران هستیم و در دماوند.

در این دوره که الان جناب آقای یزدی‌خواه مدیرعامل مؤسسهٔ فرهنگی شهدای موتلفه در هیئت‌مدیرهٔ مؤسسهٔ فرهنگی هستند، این صحبت را داشتیم که ما بتوانیم ان‌شاءالله، اگر خدا کمک بکند، در همهٔ استان‌ها برای تربیت نسل جوان‌مان، در کنار تشکیلات موتلفه، همین اهتمامی که مرحوم آقای عسگراولادی داشتند و ما در تهران بحمدالله این توفیق را داشتیم، در استان‌ها هم این توفیق را پیدا کنیم که ما دانش‌آموزانی تربیت کنیم در تراز انقلاب اسلامی؛ دانش‌آموزی را تربیت کنیم که بحث تربیتش را به آن اهتمام داشته باشیم و بحث آموزش را دنبال کنیم و نیروهای جوانی که تربیت می‌کنیم و آموزش می‌دهیم تا رسیدن به دانشگاه، از آنها فعل سیاسی نمی‌خواهیم؛ با آنها کار سیاسی نداریم؛ بیشتر در زمینهٔ تربیت و آموزش‌شان اهتمام داریم.

خیلی از عزیزانی که فارغ‌التحصیل شدند احساس می‌کنند که بتوانند بیایند در تشکیلات موتلفه. می‌آیند، ما خدمت‌شان خیرمقدم می‌گوئیم، با آنها همراهی می‌کنیم و در قسمت‌های مختلف از وجود ارزشمندشان استفاده می‌کنیم. و این شده برای ما یک سرمایهٔ بسیار ارزشمند که نیروی آماده‌شده، تربیت‌شده، آموزش‌دیده، و بعد هم وارد دانشگاه شده و می‌تواند بیاید در تشکیلات موتلفه، در قسمت‌های مختلف، بر اساس استعدادش، بر اساس رشتهٔ تخصصی که دارد، ما از او استفاده بکنیم. که الحمدلله این کار را انجام می‌دهیم. اگر بشود ما بتونیم در استان‌ها هم این کار انجام بدیم. به نظر ما می‌توانیم ان‌شاءالله یک کار مفید به فایده‌ای باشد و ما بتونیم در زمینهٔ نسل جوان آن رسالتی که موتلفه بر عهده دارد را ان‌شاءالله انجام دهیم.