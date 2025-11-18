پرداخت هزار و ۸۸۰ میلیارد از مطالبات معوق علوم پزشکی لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال‌الدین امیری در سخنانی از پرداخت بیش از هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان از مطالبات معوق دانشگاه علوم پزشکی لرستان ظرف هشت ماه گذشته خبر داد.

وی گفت: این پرداخت‌ها در بخش‌های مختلف به‌ویژه مطالبات پرسنلی و قراردادهای دانشگاه پرداخت شده که بخش قابل‌توجهی از عقب‌افتادگی‌ها و بدهی‌های مالی را جبران کرده است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به مطالبات پرسنلی به‌عنوان نیروهای خدمت‌رسان به مردم و مولدهای دانشگاه، ادامه داد: در بخش پرداخت مطالبات پرسنلی ۱۴۰۰ میلیارد و نهصد و شصت و پنج میلیون تومان اعتبار را در ردیف‌های مختلف از جمله کارانه، اضافه‌کار، مأموریت و محرومیت از مطب اعضای هیئت‌علمی پرداخت کرده‌ایم.

امیری، تصریح کرد: پزشکان و پرستاران به‌عنوان نیروهای صف اول خدمت‌رسانی به مردم در بخش درمان ظرف این مدت به ترتیب ۹ و ۸ ماه از کارانه‌های عقب‌افتاده خود را دریافت کرده‌اند.

وی همچنین به پرداخت بخش مهمی از مطالبات عقب‌افتاده قراردادهای دانشگاه اشاره کرد و گفت: ظرف این مدت ۲۸۶ میلیارد و ۳۶۵ میلیون تومان را بابت بدهی‌های بخش تأسیسات، فضای سبز، نقلیه و آشپزخانه‌ها پرداخت کردیم که رقم قابل‌توجهی از مطالبات آنها است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان، اظهار کرد: این رقم از پرداخت مطالبات میزان بدهی‌های دانشگاه را در هر سرفصل به طور میانگین سه ماه نسبت به سنوات گذشته کاهش داده است.

امیری، تأکید کرد: برنامه‌های در دست پیگیری و اجرا داریم تا بتوانیم تا پایان سال جاری اعتبارات مهم دیگری را جذب و پرداخت کنیم.

وی عنوان کرد: با این روند امیدوار هستیم میزان مطالبات عقب‌افتاده پرسنل و بخش قراردادهای دانشگاه را در پایان سال به میزان بدون‌سابقه‌ای کاهش دهیم.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان، تصریح کرد: نیروی دانشگاه مهم‌ترین سرمایه‌های این دستگاه هستند و پرداخت به‌موقع مطالبات ایشان انگیزه و خدمت‌رسانی بهتر به مردم را افزایش خواهد داد.