۴۳۰۰ کیلو چوب و زغال بلوط در فلاورجان توقیف شد

ابراهیم قلانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این عملیات ۴٣۰۰ کیلوگرم چوب و زغال بلوط کشف، توقیف و به انبار چوب اداره کل منابع طبیعی استان منتقل شد.
به گفته وی، برای متخلفان نیز پرونده قضائی جهت سیر مراحل قانونی تشکیل شده است.
رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان فلاورجان افزود: در یک سال اخیر ۹۲.۵ تن چوب بلوط و تاغ و پنج تن زغال بلوط از هشت کارگاه غیر مجاز تولید زغال در سطح شهرستان کشف و ضبط شده است.
قلانی ضمن قدردانی از زحمات شبانهروزی یگان حفاظت، بار دیگر بر اهمیت مشارکت فعال مردم در حفظ منابع طبیعی تأکید کرد و گفت: از تمامی همشهریان و طبیعتدوستان صمیمانه درخواست میکنیم که به عنوان چشم و گوش منابع طبیعی، هرگونه مشاهده تخریب، تصرف، زمینخواری، کتزدن و قطع درختان، تولید و قاچاق زغال و چوب و همچنین آتشسوزی در عرصههای طبیعی را بلافاصله به شمارههای ۱۵۰۴ و ۱۳۹ یگان حفاظت منابع طبیعی گزارش دهند.
