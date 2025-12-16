  1. استانها
نیروگاه خورشیدی در اداره منابع طبیعی اصفهان بهره‌برداری شد

اصفهان- نیروگاه خورشیدی ۲۵ کیلوواتی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان بهره برداری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نیروگاه خورشیدی ۲۵ کیلوواتی در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان عصر سه‌شنبه با حضور مهدی جمالی‌نژاد استاندار و جمعی از مسئولان استانی، مدیران اجرایی و کارشناسان حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر به بهره‌برداری رسید.

این پروژه که با اعتباری بالغ بر ۹۰۰ میلیون تومان تأمین و اجرا شده است، با هدف کاهش مصرف برق فسیلی، ترویج بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر و تحقق سیاست‌های زیست‌محیطی دولت به بهره‌برداری رسیده است.

همچنین افتتاح مهدکودک اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان به عنوان یکی‌از معدود دستگاه‌های اجرایی اجرا کننده قانون جوانی جمعیت با حضور استاندار اصفهان افتتاح شد.

در حاشیه این مراسم، مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه منابع طبیعی در اجرای طرح‌های نوآورانه، بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های انرژی پاک در دستگاه‌های اجرایی استان تأکید کرد و افزود: گام‌های ارزشمندی همچون این پروژه در مسیر پایداری محیط زیست، صرفه‌جویی انرژی و الگوسازی برای سایر دستگاه‌هاست و باید در سطح استان گسترش یابد.

