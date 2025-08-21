  1. استانها
  2. اصفهان
۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۵۲

کشف ۱۴ تن چوب و ذغال بلوط قاچاق در فلاورجان

اصفهان_فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان از کشف بیش ۱۴ تن چوب وذغال بلوط قاچاق به ارزش ۳۳ میلیارد ریال در بازرسی مأموران انتظامی از یک دامداری خبر داد.


‌سرهنگ مرتضی هادیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران اداره مبارزه با قاچاق پلیس آگاهی این فرماندهی با اشراف اطلاعاتی خود از دپوی چوب بلوط قاچاق در یک دامداری متروکه مطلع و بلافاصله موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از کسب اطلاعات لازم طی هماهنگی با مرجع قضائی به همراه نماینده اداره منابع طبیعی از محل بازدید که در نتیجه این عملیات ۱۳ تن چوب بلوط و هزار و ۶۰۰ کیلو ذغال قاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان با بیان اینکه کارشناسان مربوطه ارزش چوب و ذغال‌های قاچاق مکشوفه را ۳۳ میلیارد ریال اعلام کردند اضافه کرد: در این رابطه یک متهم شناسایی و با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

کد خبر 6567186

