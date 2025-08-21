کشف ۱۴ تن چوب و ذغال بلوط قاچاق در فلاورجان



‌سرهنگ مرتضی هادیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران اداره مبارزه با قاچاق پلیس آگاهی این فرماندهی با اشراف اطلاعاتی خود از دپوی چوب بلوط قاچاق در یک دامداری متروکه مطلع و بلافاصله موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از کسب اطلاعات لازم طی هماهنگی با مرجع قضائی به همراه نماینده اداره منابع طبیعی از محل بازدید که در نتیجه این عملیات ۱۳ تن چوب بلوط و هزار و ۶۰۰ کیلو ذغال قاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان با بیان اینکه کارشناسان مربوطه ارزش چوب و ذغال‌های قاچاق مکشوفه را ۳۳ میلیارد ریال اعلام کردند اضافه کرد: در این رابطه یک متهم شناسایی و با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.