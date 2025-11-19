به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی‌محمد نائینی، سخنگو و معاون روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در دومین رویداد «جام رسانه امید» به اهم فعالیت‌ها و شاخص‌های موفقیت ملت ایران در برابر دشمنان، به ویژه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اشاره کرد و ضمن تأکید بر انعطاف‌پذیری و تاب‌آوری بی‌نظیر مردم و دستگاه‌های کشور، گفت: کشور در طول بحران‌های اخیر از نظر اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دچار تزلزل و بی‌ثباتی نشده است.

نائینی تصریح کرد: در زمان‌های بحران، فروشگاه‌های کشور تخلیه نشد و ناترازی‌های اقتصادی مانعی در مسیر مقاومت ایجاد نکرد. دشمن صراحتاً دستور داده بود که مردم تهران را تخلیه کنند، اما مردم با حمایت از هویت ملی و انقلابی خود، بی‌توجه به تفکیک‌های دشمن، بر حفظ یکپارچگی ملی تأکید داشتند. این اتحاد و مقاومت، شکست دشمن و دستاورد بزرگی برای ملت ایران محسوب می‌شود.

سخنگوی سپاه پاسداران همچنین به نقش رسانه‌ها و آمادگی دستگاه‌های مختلف اشاره کرد و گفت: در جریان حمله به صداوسیمای جمهوری اسلامی، نظام از قبل تمرین‌هایی انجام داده بود تا در صورت تعرض، ارتباطات قطع نشود. مسئولین امنیتی و اقتصادی نیز از قبل برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داده بودند، به طوری که در طول جنگ دوازده روزه، هیچ عملیات تروریستی موفقی صورت نگرفت و کمک‌های الهی نقش کلیدی را ایفا کرد.

نائینی ضمن اشاره به کمک‌های خدای متعال در مواقع حساس، گفت: خدای طبس، خدای خنثی‌سازی کودتای ۲۸ مرداد، و خدای خرمشهر همواره در کنار ملت ایران بوده است. مسیر مجاهدت و مقاومت، بدون تکیه بر این عنایت‌های الهی و راهنمایی‌های مقام معظم رهبری، امکان‌پذیر نبود.

وی افزود: رهبری نقش بی‌بدیلی در مدیریت و فرماندهی، حفظ روحیه رزمی، جایگزینی فرماندهان و انسجام ملی ایفا کرد. رهبر انقلاب در همان دقایق ابتدایی پیروزی، پیام دادند و حس همبستگی مردم را تقویت کردند، به‌گونه‌ای که مردم احساس کردند خانه‌ای مستحکم پشت آن وجود دارد و در مقابل دشمن ایستاده‌اند. این همدلی و انسجام، روایت پیروزی را تثبیت کرد و دشمن را ناکام گذاشت.

سخنگوی سپاه با تأکید بر نقش سه عنصر کلیدی در پیروزی، اظهار داشت: اولاً کمک‌های الهی، ثانیاً رهبری هوشمندانه و فرماندهی مقتدر، و سوم، همت و استقامت مردم، دلیل اصلی سربلندی و پیروزی ملت ایران در بحران‌های اخیر بوده است.

سردار نائینی اهمیت استحکام و قدرت نیروهای مسلح را مورد تأکید قرار داد و گفت: تمامی ایرانیان، چه در داخل کشور و چه در خارج، همگی در دفاع از هویت ملی و دینی کشورشان مشارکت دارند و هیچ تفاوتی بین بخش‌های مختلف هویت ملی قائل نیستیم. این اتحاد مقدس، موجب برهم زدن محاسبات دشمن شده است.

وی افزود: مردم با واکنش قدرتمند و به‌موقع خود، نقشه‌های دشمن را ناکام گذاشته‌اند. یکی از عوامل مهم در تحقق این موفقیت، استحکام نیروهای مسلح است. نیروهای مسلح با آرایش عملیاتی منسجم و اراده قوی، در طول زمان نشان داده‌اند که وابسته به اشخاص نیستند و ساختارهای دفاعی و بروزرسانی‌های آن‌ها در اثر شهادت فرماندهان و نیروها، همچنان در جنگ، در کنار مردم می‌درخشند و خون شهدای راه دفاع از کشور، ساختارهای دفاعی را مقاوم ساخته است.

نائینی ادامه داد: دشمن پیش‌بینی می‌کرد که با غفلت و بی‌اطلاعی، انسجام و قدرت ما آسیب ببیند، ولی این گونه نشد. وضعیت تمامی عملیات‌ها از جمله حملات موشکی، پهپادی و استقرار فرماندهان در دقایق اولیه، نشان‌دهنده آمادگی کامل نیروی مسلح است. در دوازده ساعت پس از شروع عملیات، استحکام و قدرت بازدارندگی خود را نشان دادیم و دشمن را در مسیر شکست قرار دادیم.

وی همچنین بر نقش اشتباهات دشمن تأکید کرد و گفت: دشمن در تمامی عرصه‌ها نشان داده است که با حماقت خود، فرصت و قدرت را برای ما فراهم می‌کند. همیشه دشمن با توهم برآورد نادرستی از توانایی‌های ما، دست به اقدام می‌زند و در میدان شکست می‌خورد. ضعف‌های دشمن به روشنی آشکار می‌شود و این روند، قدرت‌سازی مداوم کشور را تسریع می‌بخشد.

نائینی افزود: قدرت‌سازی و عزت‌آفرینی تنها با تقویت توانمندی‌های مادی و معنوی امکان‌پذیر است. روند قدرت‌یابی کشور در مقایسه با جنگ‌های پیشین، هر روز ادامه دارد و دشمن همچنان در حال طراحی و بهره‌گیری از تجربیات گذشته است. هدف اصلی او این است که ایران در موضع ضعف باقی بماند، اما ما باید این تصور را برهم زده و با ابتکار و خلاقیت، آمادگی و قدرت خود را افزایش دهیم.

وی تأکید کرد: رسانه‌ها نقش بسیار مهم و اساسی در این مسیر دارند. راهبرد دشمن، نگه داشتن کشور در وضعیت نه جنگ و نه صلح است؛ وضعیتی که در آن دچار اضطراب و بی‌ثباتی می‌شویم و امکان تمرکز بر قدرت‌سازی نداریم. فعالان رسانه‌ای باید هوشمندانه، سریع و قاطع، پیام‌های بازدارنده و قدرت‌آفرین را منتقل کرده و حافظ امنیت و آرامش ملی باشند.

سردار نائینی در پایان گفت: باید محیط داخلی را در ابعاد مختلف مدیریت کنیم و از فضای دوقطبی و تنش‌آفرین دوری کنیم. جنگ اصلی، جنگ روحیه و اراده است؛ دشمن در شکست‌های اخیر، سعی دارد اراده و روحیه مردم را هدف قرار دهد و مؤلفه‌های قدرت و ایمان آنان را تضعیف کند. در مقابل، باید از خداوند متعال کمک گرفته، انسجام ملی را حفظ کرد.