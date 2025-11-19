لغو دیدار شهرداری گرگان و نماینده سوریه در سو پرلیگ غرب آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، طبق برنامه قرار بود دیدار تیم های شهرداری گرگان و الوحده سوریه در سوپر لیگ بسکتبال غرب آسیا ساعت ۱۹ روز پنجشنبه (۲۹ آبان) در تهران برگزار شود اما عدم سفر نماینده سوریه، منجر به لغو این بازی شد. بر همین اساس تیم شهرداری گرگان برنده ۲۰ بر صفر بازی معرفی شد.

شهرداری گرگان در دو دیدار ابتدایی خود در سوپر لیگ غرب اسیا برابر ساجس لبنان و آستانه قزاقستان پیروز شد.

دیدار چهارم این تیم ۲۶ آذر برابر الریاضی برگزار می شود. این دیدار برگشت دو تیم است که در تهران برگزار خواهد شد.